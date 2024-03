Tražite posao u IT-ju? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

Erste Group Card Processor, IT kompanija i međunarodni kartični procesor koji pruža suvremene usluge kartičnog procesiranja, traga za pojačanjem na poziciji: Mlađi administrator baze podataka (m/ž). Očekuju te rad u vrlo iskusnom i kvalitetnom DBA timu, mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja, poticajno nagrađivanje rezultata, fleksibilno radno vrijeme, povremeni rad od kuće i mogućnost kraćeg rada petkom te kontinuirane eksterne i interne edukacije. Javi im se najkasnije do 13. ožujka.

Iskusna si, motivirana i fleksibilna osoba? Posjeduješ najmanje 3 godine prethodnog radnog iskustva u IT sektoru? Tragaš za novim karijernim izazovima? Ne traži dalje! BTA Hrvatska, pionir u industriji usluživanja hrane, zapošljava na radnom mjestu: IT Specijalist (m/ž). Nude ti odlične uvjete rada i poticajnu radnu atmosferu, priliku za profesionalni razvoj, božićnicu, uskrsnicu i regres, nagradu za radne rezultate, dar za djecu, sistematski pregled u privatnoj poliklinici i koješta drugo! Prijave primaju do 14. ožujka.

Pridruži se tvrtki koja 'unosi život u proizvodne linije'! Do 26. ožujka prijavi se na oglas za radno mjesto PLC programer (m/ž) i postani dio kompanije PIA Automation Croatia. Potrebna je najmanje jedna godina relevantnog radnog iskustva, a novim kolegama nude karijerni napredak, naknadu za topli obrok, mogućnost rada od kuće i fleksibilno radno vrijeme, prigodne nagrade, edukacije, te iskustvo rada u međunarodnoj kompaniji.

Alarm Express se od 1993. godine bavi ugradnjom sustava tehničke zaštite i kroz godine je postala tvrtka od povjerenja. Bilo da je riječ o klijentima, bilo da se radi o njihovim zaposlenicima. Svoj uigran tim sada želo dodatno osnažiti na radnom mjestu Pomoćnik/instalater sustava tehničke zaštite (m/ž), a novim kolegicama i kolegama nude stimulativna nagrađivanja, službeni mobitel, odlične međuljudske odnose, profesionalni napredak i kontinuirano stručno usavršavanje te prijateljsko radno okruženje. Ako su te zainteresirali, javi im se do 16. ožujka.

Dok se njihov tim priprema za još veće stvari, tvrtka Medical IT solutions traži IT čarobnjaka koji će im se pridružiti na radnom mjestu: IT Administrator (m/ž). Bit ćeš zadužen/a za održavanje njihovog tehnološkog sustava na visokoj razini i održavanje osmijeha na licima članova tima. Zauzvrat ti nude rad u okruženju u kojem je svaki dan drugačiji, odlične kolege koji su uvijek spremni pomoći, fleksibilno radno vrijeme, mogućnost povremenog rada na daljinu te priliku da se razvijaš i rasteš u profesionalnom i osobnom smislu. Što čekaš? Javi im se do 17. ožujka.