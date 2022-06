Tražite posao u IT-ju? Pogledajte najzanimljivije nove oglase

U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled oglasa za posao u IT sektoru

Oduvijek maštaš o radnom okruženju koje potiče cjeloživotno učenje i razvoj? Važna ti je ravnoteža poslovnog i privatnog dijela života? Nadaš se poslodavcu koji će brinuti o tvojem zdravlju? Ne traži dalje! Zagrebačka banka ti nudi sve to I mnogo više! Do 12. lipnja prijavi se na oglas za radno mjesto: Kvantitativni analitičar za validaciju (m/ž) . Prednost imaju kandidati s minimalno jednom godinom relevantnog radnog iskustva u korištenju matematičko-statističkih znanja.

HF Grupa je lider u proizvodnji strojeva i opreme za gumarsku, prehrambenu i farmaceutsku industriju. Njihovi zaposlenici jesu i uvijek će biti temelj poslovnog uspjeha. Svoj tim sada žele osnažiti na radnom mjestu: IT Administrator (m/ž). Opis posla, između ostalog, podrazumijeva administriranje i kontinuirano proširenje Microsoft365 okruženja te podršku lijentima i poslužiteljima (uglavnom Windows OS) uključujući instalaciju i ažuriranje hardvera.



Želiš preuzeti odgovornost za IT sustave moderne dinamične tvrtke, raditi u uredu i na terenu uz stimulativna primanja i mogućnost učenja i napredovanja? Tvrtka Rudan, vodeća kompanija u RH u području energetske učinkovitosti, ti nudi upravo to! Zapošljavaju IT administratora (m/ž) u Žminju. Savršen kandidat/kinja odlično poznaje Microsoft Windows klijentske platforme, prati trendove u IT-u i spreman/na je na kontinuirano učenje. Prepoznaješ se u tom opisu? Javi im se do 6. lipnja!