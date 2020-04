U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled poslova iz IT sektora. Izaberite favorita i javite im se već danas

Incendo , koristeći najnovije tehnologije, regionalnim klijentima u bankarskoj industriji pruža sigurna, inovativna i kvalitetna aplikativna rješenja. Ako pojeduješ VSS tehničkog smjera, odlično se snalaziš u programiranju u C#/.NET/MS SQL okruženju, sklon si timskom radu i želiš raditi u ugodnom i poticajnom okruženju onda je pozicija Programera poslovnih aplikacija u .NET/MS SQL razvojnoj okolini (m/ž) baš za tebe. Svoj životopis im možete poslati do 14. svibnja.

Zamisli digitalne poštare koji ubrzavaju i olakšavaju posao mnogih kompanija te njihove procese čine sigurnijim i praktičnijim… Upravo time se bave Elektronički računi d.o.o.! To je svakako skora budućnost svakog poslovanja i zato su u potrazi za sposobnim ljudima, a trenutno traže Senior Developera (m/ž) . Ako imaš minimalno 3 godine radnog iskustva i poznaješ rad s poslovnim aplikacijama, javi im se do 1. svibnja.

Raiffeisenbank Austria d.d. je u potrazi za osobom s bogatim iskustvom rada u kreiranju i razvoju digitalnih proizvoda, pozitivnim stavom prema promjenama te željom za učenjem i razvojem. Radi se o izvrsnoj prilici za osobni razvoj, razvoj tima i daljnji razvoj njihovog brenda. Ako si kreativna i proaktivna osoba, u potrazi si za novim iskustvima i imaš iskustvo vođenja tima, javi im se za poziciju Voditelj digitalnih proizvoda (m/ž) . Oglas je aktivan do 2. svibnja.

I PRIJE NO ŠTO JE BILO PLANIRANO

Tvrtka Alarm automatika d.o.o. osim u Hrvatskoj radi u još 10 zemalja, zapošljava preko 150 zaposlenika, a bavi se razvojem vlastitog softvera za integraciju sustava tehničke zaštite i ima razvijenu mrežu regionalnih partnera. Ako želiš biti dio tima tvrtke koja je regionalni tržišni lider u smišljanju i izvedbi cjelovitih, inovativnih i integriranih rješenja svih sustava tehničke zaštite, a uz to imaš i višegodišnje iskustvo u razvoju i implementaciji softverskih rješenja, idealan si kandidat za poziciju Senior .NET developer (m/ž). Oglas je aktivan do 15. svibnja.

Od najmodernijih proizvodnih pogona u SAD-u, Kini, Danskoj i Mađarskoj do lokacija za istraživanje i razvoj u Norveškoj i Hrvatskoj; Xellia Pharmaceuticals ističe se inovativnim razvojem proizvoda za isporuku visokokvalitetnih proizvoda, a trenutno su u potrazi za IT MyProcess QMS Specialistom (m/f) u Zagrebu. Ako posjeduješ minimalno 3 godine iskustva u radu sa QMS sustavima, izvrsne vještine planiranja, organiziranja i izvještavanja te tečno govoriš engleski jezik, prijaviti se možeš do 30. travnja.