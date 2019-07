Tražite posao u IT-ju? Evo što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled natječaja za radna mjesta u IT sektoru. Pronađite svojeg favorita i javite se već danas

Rimac Automobili je hrvatska tvrtka za proizvodnju električnih vozila osnovana 2009. godine sa sjedištem u Svetoj Nedelji.. Kompanija je oduvijek težila tome da svojim zaposlenicima predstavlja nešto više od pukog mjesta za rad –da na poslu pronalaze smisao i svrhu te da svoje kolege smatraju dijelom obitelji. Svoju obitelj sada žele povećati za jednog novog člana i to na poziciji Frontend Developer (m/ž) . Rok za prijavu na njihov oglas ističe 18.srpnja.

Želiš li posao u vodećem regionalnom content provideru? Ne voliš spore webove? Monitoring bez grešaka ti predstavlja zadovoljstvo? Ako si na ova pitanja odgovorio potvrdno, idealan si kandidat za radno mjesto Linux sistem administratora (m/ž) u tvrtki Styria IT Solutions. Opis posla uključuje održavanje, optimizaciju i troubleshooting servisa na Linux poslužiteljima, održavanje i razvoj infrastrukture, rad na projektima te dizajniranje novih sistemskih rješenja. Prijavi se do 9. kolovoza.

Ericsson Nikola Tesla je vodeći regionalni isporučitelj komunikacijskih proizvoda i usluga u operatorskom segmentu te je isto tako isporučitelj inovativnih informacijsko-komunikacijskih rješenja vezanih uz zdravstvenu zaštitu, promet, državnu upravu, komunalne djelatnosti i multimedijsku komunikaciju. Trenutno zapošljavaju osobu na poziciji Voditelj projekata na izgradnji telekomunikacijske infrastrukture (m/ž) . Ako se želiš priključiti njihovu timu, javi im se do 24.srpnja.

Trilix je firma koja je nastala 2008. godine. Sastoji se od odjela razvoja, konzaltinga, podrške korisnicima te razvoja poslovanja. U domeni odjela razvoja te u suradnji sa ostalim odjelima bavi se izradom custom i vlastitih ICT rješenja u sektoru retaila i turizma. Tvrtka trenutno zapošljava na poziciji: Java backend developer (m/ž) . Posao uključuje rad na održavanju i proširenju postojećih rješenja te razvoj novih aplikacija i servisa u skladu sa razvojem poslovanja. Javi im se do 8.kolovoza.

U posljednjih šest godina, Microblink je iz nekolicine entuzijastičnih inženjera narastao u tvrtku od preko 90 ambicioznih ljudi koji dijele zajedničku viziju - pojednostaviti svakodnevni život što većem broju ljudi diljem svijeta. Njihova atmosfera je ležerna i jednostavna, no s druge strane profesionalna i agilna. Unutar tvrtke gaje open-door policy i otvorenu komunikaciju. U to se možeš i sam uvjeriti prijavom na natječaj za radno mjesto: Python Developer (m/ž). Na oglas se možeš prijaviti do 18.srpnja.