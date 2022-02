Tražite posao? Pogledajte što ovaj tjedan nude Infobip i ostali

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled atraktivnih oglasa u IT sektoru. Pronađite favorita i javite im se već danas

EPTI je komercijalno vođena globalna tehnološka tvrtka s bogatim iskustvom u kreiranju velikih transportnih, financijskih, CRM te oglasno-tehnoloških rješenja. S ciljem osnaživanja postojećeg tima djelatnika, tvrtka je u potrazi za osobama koje će im se pridružiti na pozicijama: Senior PHP Developer (m/ž) i VP of Delivery (m/ž). Njihova ponuda uključuje konkuretnu plaću, dinamično i ugodno radno okruženje, zanimljive i uzbudljive projekte te razne teambuliding aktivnosti. Oglas ostaje aktivan do 17. veljače.

Njihova srca kucaju za digitalno, za raznolike projekte i strmu krivulju učenja. Kao dio IBM iX mreže, tvrtka ecx.io s tehnološkim partnerima radi na realizaciji digitalnih platformi za najrazličitije industrije, uvijek gledajući naprijed u budućnost. Pitaš se koji je najbolji dio te priče? Čvrsti timovi! Naime, kod njih stručnjaci za korisničko iskustvo, back-end i testiranje rade zajedno u scrum timovima i uče jedni od drugih. Želiš im se pridružiti? To možeš učiniti do 12. ožujka, prijavom na oglas za radna mjesta: Product Owner / Project Manager (m/ž) i Head of IT (m/ž).