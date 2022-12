Tražite posao? Evo najnovije ponude, sigurno ćete pronaći nešto zanimljivo

U suradnji s portalom Moj Posao dnosimo vam najzanimljivije dostupne poslove ovog tjedna

Komunikativna si, analitična i kreativna osoba? Aktivno se služiš engleskim jezikom? Poznaješ mrežne tehnologije i protokole? Say no more! Savršen/a si kandidat/kinja za radno mjesto: IT administrator (m/ž) u tvrtki Klimaoprema. Nude ti strukturirano uvođenje u posao, edukacije i stručno usavršavanje, timska druženja, dodatno zdravstveno osiguranje i odlične kolege. Ako su te zainteresirali, javi im se najkasnije do 11. siječnja.

HF Grupa, lider u proizvodnji strojeva i opreme za gumarsku, prehrambenu i farmaceutsku industriju, zapošljava na radnom mjestu: IT administrator (m/ž). Prethodno radno iskustvo na sličnim poslovima je poželjno, a opis posla uključuje administriranje i kontinuirano proširenje Microsoft365 okruženja te pružanje podrške klijentima i poslužiteljima, uključujući instalaciju i ažuriranje hardvera. Prijave primaju najkasnije do 29. prosinca.

SIGIT Agency, informatička tvrtka sa sjedištem u Hrvatskoj, osnovana je u događajima bogatoj 2020. godini koja je, kako smo svjedočili, doživjela ubrzanu digitalizaciju diljem svijeta. Kako bi osnažili svoj postojeći tim, tvrtka zapošljava na radnom mjestu: Java Engineer (m/ž). Novim kolegama nude mentorstvo, 25 dana godišnjeg odmora, isplatu prigodnih nagrada, profesionalni rast i razvoj, edukacije i raspon plaće, ovisno o iskustvu, od 13.000 do 25.000 kuna bruto. Rok za prijavu na oglas ističe 29. prosinca.

Oni računaju na inovativna rješenja, održive akcije i povezano razmišljanje. Oni su BASF i pozivaju te da postaneš dio njihovog tima na poziciji: Data Scientist (m/ž). Očekuju te atraktivna plaća koja se temelji na uspjehu tvrtke i individualnom učinku, fleksibilni uvjeti rada s ciljem usklađivanja poslovnog i privatnog dijela života te prilika da ostvariš svoj puni potencijal! Zvuči zanimljivo? Javi im se čim prije, a najkasnije do 8. siječnja.

Roto dinamic, vodeći nacionalni distributer pića prema HoReCa kanalu prodaje s uspješnim poslovanjem te konstantnim rastom i razvojem posljednjih 30 godina, traga za IT specijalistom za poslovne aplikacije - junior (m/ž). Nude ti mogućnost usavršavanja i napredovanja, stimulativna i sigurna primanja, božićnicu, uskrsnicu, prigodne nagrade i poklone… I koješta drugo! U to se možeš uvjeriti ako im se javiš do 5. siječnja i postaneš dio njihovog tima.