Tražite neku novu igru? Znamo koji nam izvrsni naslovi dolaze u ožujku

Ljubitelji igara će u ožujku uživati u brojnim hitovima uključujući i najnovijem nastavku intenzivne pucačine Doom

Estetski dotjerana metroidvanija Ori and the Blind Forest utabala je put do emotivnog nastavka Ori and The Will of the Wisps. Lijepa grafika, hrpa emocija i izazovni gameplay 11. će ožujka oduševiti sve obožavatelje žanra.