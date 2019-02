Tražite dobru TV seriju? Evo što gleda Bill Gates

Suosnivač Microsofta, veliki filantrop i obožavatelj tehnologije Bill Gates u najnovijem je razgovoru na Redditu svijetu otkrio svoje omiljene TV serije

Poslovni mogul, suosnivač Microsofta i filantrop sudjelovao je u Redditovom tradicionalnom AMA (Ask Me Anything - pitaj me bilo što) događaju tijekom kojeg se otvorila tema o omiljenim TV emisijama. Gates je rekao da je u društvu svoje supruge Melinde pogledao Silicon Valley, This is Us i A Million Little Things.