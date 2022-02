Top 5 elegantnih pametnih satova za posao i sport

I pametni satovi namijenjeni za sportske aktivnosti mogu izgledati profinjeno, atraktivno i moderno!

Posljednjih godina sve oko nas postaje „pametno“ – telefoni, televizori, automobili, kuće, pa čak i modni dodaci kao što su narukvice i ručni satovi. Ovi posljednji više ne pokazuju samo koliko je sati, nego mjere koliku smo udaljenost prešli, koliko koraka napravili, koliko kalorija potrošili, kuca li nam srce prebrzo, dišemo li i spavamo pravilno….

Osim što mjere, satovi također prate i analiziraju naše navike s ciljem da što bolje iskoristimo svoje vrijeme. Rekreativci i aktivni sportaši obožavaju pametne sportske satove jer zahvaljujući njima mogu izvući najbolje iz svakog novog treninga, tjeraju ih da uvijek budu bolji i jači, ali i da pripaze na prijeko potreban odmor.

I dok moć tehnologije pametnih satova olakšava život, ove male spravice omotane oko zapešća ujedno mogu biti i idealan modni dodatak jer se savršeno uklapaju u svaku odjevnu kombinaciju.

U nastavku vam donosimo 5 najboljih elegantnih pametnih sportskih satova koji se mogu nositi tijekom treninga, ali i na poslu, izletima te šetnjama gradom.

Prema mišljenju mnogih zaljubljenika u fitness i outdoor aktivnosti Garminovi pametni satovi su svrstani među najboljima na svijetu. U Hrvatskoj je samo u 2021. godini prodano više od 30.000 njihovih pametnih satova, među kojima je i Vivoactive 4S model kojeg krasi decentan dizajn, dok je u tankom kućištu skrivena opako moćna tehnologija koja prati svaki korak korisnika.

Zahvaljujući senzorima ovaj sat bilježi čak i zasićenost krvi kisikom, te pruža potporu tijekom više od 20 vježbi poput kardio, vježbi snage, joge i pilatesa, a do kojih se dolazi i putem touch screen ekrana. Ako ga koristite samo kao pametni sat, baterija mu može trajati i do 7 dana, odnosno do 5 sati ukoliko imate uključen GPS i usput slušate glazbu.

Uz standardnu crnu i sivu boju, Vivoactive 4S dolazi i u bijeloj boji s ružičasto-zlatnim detaljima te nježno ružičastoj sa zlatnim elementima. Ove četiri boje savršeno odgovaraju svakoj modnoj kombinaciji – sat će izgledati profinjeno uz poslovni styling, a šarmantno i neupadljivo uz ležeran sportski stil s hoodie majicom i trapericama.

Tvrtka Garmin je već desetljećima pionir uvođenja GPS navigacijskih inovacija u bežične uređaje i aplikacije. Ljudima koji vode aktivan život važno je znati gdje se i kojom brzinom kreću, bili oni planinari, skijaši, biciklisti ili trkači. Zato je ovaj model savršen izbor za njih jer je obogaćen mnoštvom sportskih funkcija i preciznim senzorima u vrlo odmjerenom kućištu koje je vodootporno do dubine od 100 m te s Power Sapphire™ staklom za solarno punjenje (iako mu baterija traje i do pet tjedana u GPS načinu rada).

Model Fenix 7 je savršen izbor za one koji su stalno u pokretu. Njegova silikonska narukvica ne stišće i grebe kožu oko zgloba i lako se čisti, a postoji i mogućnost kupnje dodatnog remena od kože ili tkanine za svakodnevnu upotrebu, a koji će ovaj naoko robusniji pametni sat u trenu pretvoriti u profinjen modni dodatak koji savršeno pristaje uz košulju i sako.