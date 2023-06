Top 10 proizvoda za nezaboravne ljetne aktivnosti

U nastavku vam donosimo 10 tehnički zanimljivih, ali i korisnih gadgeta koji će vam upotpuniti ljeto:

10. GOPRO HERO 11 BLACK

Ponekad hoćete podijeliti sa svojim prijateljima fora video s godišnjeg? Provodite puno vremena na biciklu ili na usamljenom planinskom putu i želite to iskustvo dočarati drugima? GOPRO HERO 11 i njezina manja, ali ništa manje moćna varijanta, GOPRO HERO 11 MINI kamera će vam to omogućiti. HERO 11 posjeduje hrpu fenomalnih prednosti, no ono zbog čega se diže iznad konkurencije u cjenovnom rangu jest mogućnost snimanja videozapisa u 5K rezoluciji pri 60 FPS – a. Međutim, ako vam je bitno da je video besprijekoran, ova mala, ali iznenađujuće otporna kamera, nudi i mogućnost snimanja u 4K rezoluciji pri vrtoglavih 120 FPS – a.

Osim toga što će te zauvijek uhvatiti vrijedne uspomene, HERO 11 svojim korisnicima nudi laganu kontrolu i intuitivan meni kojim će te lako navigirati kroz ekran na dodir ili izdavanjem glasovnih naredbi. Da, glasovne naredbe implementirane u fizički minijaturnu, ali krajnje efikasnu akcijsku kameru. Vrijedi i spomenuti da ako planirate snimati podvodne avanture, HERO 11 vas neće iznevjeriti do 10 metara dubine.