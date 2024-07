Tko će prvi na Mjesec - Amerikanci ili Kinezi? Evo što prognozira hrvatski astronom

Ukazujući na veliku ulogu politike, Radonić ističe primjer iz vremena Trumpove administracije. Kad je osvojio predsjednički mandat, u završnoj fazi bio je projekt slanja satelita za prikupljanje podataka o utjecaju globalnog zatopljenja na Južni pol.

Budući da je Trump veliki skeptik kad su u pitanju klimatske promjene, stopirao je sve slične projekte, no satelit se ipak u zadnji čas otisnuo sa zemlje.

Na pitanje kako će SAD ponovno do Mjeseca kada NASA ne ulaže značajna sredstva u raketni program, Radonić kaže ako to rade privatne tvrtke. Raketu koju je SpaceX Elona Muska projektirao za put do Marsa, američki proizvođač sada testira za put do Mjeseca.

Druga privatna tvrtka, Blue Origin milijardera Jeffa Bezosa, projektira lender koji će se odvojiti od rakete i spustiti ljude tamo gdje nisu koračali desetljećima.

Amerikancima, kao i Kinezima, cilj je južni pol Mjeseca jer se pouzdano zna da na tom dijelu postoji led čija bi eventualna eksploatacija pomogla kod gradnje nastambe za ljude.

Led je smješten u kraterima i skriven od sunčeve svjetlosti no, još nije poznata njegova struktura i može li biti koristan ljudima. Pokaže li se da je pogodan za eksploataciju, to bi znatno smanjilo troškove budućih misija.

U osvajanju svemira danas uz kompjutore nezaobilaznu ulogu imaju roboti. Na Mjesec su već spušteni roboti koji su dobrim dijelom autonomni, odnosno dio njihovih radnji nije navođen sa Zemlje. Uloga će im bit će još veća pa je moguće i da će graditi nastambe za ljude.

Radonić ne vjeruje da će se za obitavanje ljudi na Mjesecu iskorištavati tamošnji sustavi spilja jer to iziskuje dodatne napore. Vjerojatnije je da će nastambe biti izgrađene od ljudskog materijala, a potom će ih prekrivati materijalom s mjesečeve površine, koji će služiti kao štit od meteorita.