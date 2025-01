Tipkovnica za one koji vole drugačije: Testirali smo Epomaker Hack 59

HHKB je skraćenica od Happy Hacking Keyboard, rasporedu prilagođenom manjim računalima. Tipkovnica dolazi bez CTRL tipke koja se, u originalnom rasporedu, nalazi na mjestu Caps Locka. Hack 59 u svojem izvornom rasporedu tipki Caps Lock legendu ostavlja netaknutom, no tom se problemu da doskočiti softverski.

Uglavnom, HHKB raspored izvorno je razvio PFU Limites of Japan u suradnji sa japanskim informatičarem Eiitijem Wadom . Razlog zašto je donji red toliko čudan i zašto nedostaju F tipke krije se u nastojanju da se 104 tipke smanje na 60 dok istovremeno zadržavaju osnovnu stkukturu tipkovnice . Upravo takav alternativni smještaj Ctrl tipke najviše pogoduje programerima i developerima .

Specifikacije ovakvog rasporeda, tim rečeno, nisu grijeh Epomakerove verzije zato jer je cijela tipkovnica napravljena kako bi se mogla podesiti prema različitim preferencijama. Ovdje, tim rečeno, dobro dođe jedna od značajki Hacka 59 , a to je kompatibilnost sa VIA softverom pomoću kojeg se mogu prekonfigurirati sve tipke, pa i omraženi Caps Lock . Ostale značajke su prepoznatljivi aduti Epomakerove dizajnerske strategije.

Tipkovnica dolazi u jednom dizajnu - crno plastično kućište sa prljavo sivim i crnim tipkama uz nekoliko crvenih estetskih detalja. Stražnje nožice se mogu podići na dvije razine, a tipkovnica dolazi sa Cherry tipkama i Epomakerovim linearnim Wisteria prekidačima koje, ako želite, možete mijenjati zahvaljujući hot-swap funkciji. Verzija koju nismo isprobali koristi Flamingo prekidače. Montaža ploče gumenom brtvom omogućava skoro neprimjetnu, ali prisutnu amortizaciju pri tipkanju, uz ugodnu akustiku tipki s blagim klikastim tonom utišanim peteroslojnom redukcijom zvuka. Nakon tri tjedna sam primjetio da je Backspace zvučao malo oprugasto, no nakon zamjene prekidača (koji dolaze u kutiji zajedno s alatom za mijenjanje kapica i prekidača) problem je nestao.

Povezivost i baterija

Tipkovnica je kompatibilna sa tri viste konekcije: USB, 2.4 GHz i Bluetoothom. Bluetooth je moguće spojiti na tri različita uređaja, što tipkovnicu čini vrlo praktičnom ako je koristite na, recimo, laptopu, tabletu i stolnom računalu. Hack 59 također ima RGB osvjetljenje koje je, premda ne prolazi kroz same tipke, vidljivo i blještavo, no ne preporučam da ga previše koristite ako vam je stalo do duljeg trajanja baterije.

Kad smo već kod baterije, ona me je ugodno iznenadila. Uz osnovnu razinu reaktivnog osvjetljenja koje se aktivira tek kada otpustim tipku, aktivan kozmetički statusni LED na lijevom dijelu tipkovnice i Bluetooth vezu, Hack 59 je tijekom dva tjedna testiranja potrošio oko 40 posto baterije od 3000 mAh, što je prilično solidan rezultat.