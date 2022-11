Superbogati osnivač Amazona većinu svojeg bogatstva planira dati u humanitarne svrhe: 'To uopće nije lako'

Jeff Bezos nije dao previše dodatnih informacija o planovima, no ono što znamo je da 'radi na načinu da podijeli dobar dio svojeg novca'

Osnivač Amazona Jeff Bezos izjavio je da većinu svojeg bogatstva tijekom života planira donirati u humanitarne svrhe. Bogataš tijekom intervjua za CNN nije točno objasnio kako će rasporediti novac, no kaže da se želi boriti protiv klimatskih promjena te podržati ljude koji mogu ujediniti čovječanstvo. Osnivač Amazona navodno je četvrti najbogatiji čovjek na svijetu uz bogatstvo od 124 milijarde dolara, piše u Bloombergovom indeksu milijardera.

CNN izvještava da je ovo prvi put kako je Bezos najavio otpis većine bogatstva. U isječku intervjua kojeg je objavio CNN, intervjuer pita Bezosa o planovima za 'doniranje većine zarađenog novca'.

'Da, planiram to napraviti' rekao je Bezos. 'Težak dio je smisliti kako to napraviti na smislen način - to uopće nije lako. Izgraditi Amazon nije bio lak posao. Tražilo je puno truda, nekoliko vrlo pametnih procjena i otkrivam da - Lauren (Sanchez, Bezosova partnerica) otkriva istu stvar, a to je da filantropija nije laka stvar. Stvarno je teška.'

'Postoji velik broj načina na koje bismo mogli raditi neučinkovite stvari' dodao je Bezos. 'Gradimo kapacitete kojima ćemo moći donirati taj novac'.