Jeste li znali za ove trikove u Googleovim kartama? Isprobajte ih odmah

Googleove karte toliko su popularne da su gotovo sinonim za navigaciju. Iako aplikacija ima prilično dobre zadane postavke, ako zađete dublje, otključat ćete riznicu korisnih značajki; od boljih uputa za hodanje do anonimnog načina rada, piše Lifehacker .

Previše je ljudi kasnilo na odredište jer nisu provjerili promjene koje su možda napravili u postavkama navigacije. Naprimjer, možda ste prethodno tražili od aplikacije da tijekom putovanja izbjegava ceste s naplatom cestarine i zaboravili na to.

To funkcionira za neke ljude, ali može jako zbuniti druge. Ako ste netko tko voli uvijek držati sjever na vrhu zaslona, možete otići u postavke Googleovih karata pritiskom na sličicu svog profila i biranjem stavke Postavke . Nakon toga birajte Navigacija i omogućite Zadrži sjever na vrhu karte .

Pregledajte svoj sadržaj u Googleovim kartama

Moderne Googleove karte imaju pristup velikom broju informacija s vašeg računa na Googleu, kao što su fotografije, povijest lokacije i druge usluge.

Postoji stranica u postavkama koja vam omogućuje da pregledate kako se ti podaci prikazuju u Googleovim kartama. Idite na Postavke > Osobni sadržaj da biste kontrolirali ono što aplikacija može prikazati u vašem profilu.

Pauziraj povijest lokacije

Ako radije ne biste dopustili Googleovim kartama da zadrže vašu povijest lokacije, dodirnite ikonu profila i pritisnite Osobni sadržaj. Skrolajte do sekcije Povijest lokacije za odlazak na kontrole aktivnosti. Dodirnite gumb Isključi pored Vremenske trake kako biste spriječili Google da zapisuje vaše lokacije.

Također možete dodirnuti Upravljanje aktivnostima za pregled svih prethodno spremljenih lokacija i njihovo uklanjanje. Alternativno, možete zadržati uključenu povijest lokacije i dodirnuti Automatsko brisanje kako bi Google izbrisao te podatke nakon tri mjeseca.

Anonimni način rada

Prema zadanim postavkama, Googleove karte će nastaviti bilježiti vaša pretraživanja i podatke o lokaciji, osim ako to ne zaustavite. Korištenje anonimnog načina brz je način da zaustavite dio tog praćenja. Dodirnite ikonu profila i odaberite Uključi anonimni način.

Zaustavite Googleove karte da bilježe vaša pretraživanja

Svaki put kada ih koristite za traženje nečega možda ćete vidjeti popis svojih nedavnih pretraživanja ispod okvira za pretraživanje. Ako vam to smeta, isključite povijest pretraživanja tako da odete u postavke računa i onemogućite spremanje pretraživanja na uređaju.

Preuzmite karte za izvanmrežnu upotrebu

Dok većina nas živi u mjestima s prilično pristojnom internetskom vezom, putovanja nas mogu odvesti na udaljena mjesta s manje razvijenom infrastrukturom. Ako planirate putovanje do nekog ruralnog odredišta, pomoći će vam preuzimanje karata za korištenje offline. One neće imati točne i ažurne podatke o prometu na koje ste navikli, no i dalje su bolje rješenje od neučitavanja mape i gubljenja na nepoznatom mjestu.

Za preuzimanje karata dodirnite ikonu profila u Googleovim kartama i odaberite Izvanmrežne karte. Zatim dodirnite Odaberite vlastitu kartu i vidjet ćete smanjenu kartu mjesta na kojem se nalazite. Samo pomaknite plavi pravokutnik preko područja koje namjeravate posjetiti i zatim dodirnite Preuzmi. Izvanmrežne karte možete koristiti do 30 dana od datuma preuzimanja.

Iscrtajte rute s više zaustavljanja

Na dugim putovanjima možete dodati zaustavljanja na ruti. Karta obično prikazuje najbržu moguću rutu između dva mjesta, ali ako planirate posjetiti još nekoliko točaka na putu, dodavanje te rute pomoći će vam da dobijete realističnije vrijeme dolaska.

Prvo otvorite Googleove karte i iscrtajte rutu. Zatim dodirnite ikonu s tri točke u gornjem desnom kutu i odaberite Dodaj stajanje. To će vam omogućiti da dodate drugu lokaciju. Također možete povući ikonu s tri vodoravne crte pored svakog stajališta da biste promijenili redoslijed stajališta.