Stvorenje nazvano po žapcu Kermitu nudi tragove o evoluciji vodozemaca

Vodozemci su jedna od četiri skupine živućih kopnenih kralježnjaka, uz gmazove, ptice i sisavce. Jedinstvene značajke Kermitopsove lubanje - mješavina arhaičnih i naprednijih značajki - pružaju uvid u evoluciju vodozemaca.

Mnogo značajki je koje su se razlikovale od onih kod starijih tetrapoda, drevnih predaka vodozemaca. Na primjer, dio lubanje iza očiju životinje bio je puno kraći od izdužene, zakrivljene njuške. Jedinstvene značajke poput ovih navele su znanstvenike na zaključak da pripada novoj vrsti.

'Ono što nam je stvarno palo u oči je kako je (fosil izgledao) s izbuljenim očima, a zbog toga što je malo zgnječen tijekom čuvanja ima nešto poput nakrivljenog osmijeha i stvarno je evocirao Kermitov osmijeh', rekao je Calvin So, doktorand na Sveučilištu George Washington i glavni autor studije.

Prapovijesni fosil proveo je desetljeća u Smithsonianovoj nacionalnoj zbirci fosila čekajući da ga neki znanstvenik pomnije pogleda. To bi vjerojatno rezoniralo s Kermitom, čija je hit pjesma "It's Not Easy Being Green" govorila o tome kako se osjećao biti stalno zanemaren.

Ali Kermitops gratus je fosil od ogromne važnosti, kažu znanstvenici. Otkrivanje novih vrsta kao što je Kermitops ključno je za stvaranje ranih grana obiteljskog stabla vodozemaca, rekli su istraživači.