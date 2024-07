Stručnjak za kibernetičku sigurnost: Ne možemo potpuno isključiti hakerski napad

Na globalne IT poteškoće osvrnuo se i voditelj Studija kibernetičke sigurnosti Sveučilišta Algebra Zlatan Morić.

'U nedavnom događaju koji je utjecao na globalnu IT zajednicu greška u softverskoj nadogradnji kompanije CrowdStrike dovela je do pada velikog broja sustava širom svijeta. Preliminarna analiza ukazuje na to da je vjerojatni uzrok problema ljudski faktor u fazi razvoja i verifikacije nadogradnje prije njezinog puštanja u operativno okruženje. Iako je manje vjerojatno, ne može se u potpunosti isključiti ni scenarij sličan onome sa SolarWindsom, kada su napadači mogli namjerno inducirati kvar da bi potencijalno kompromitirali sustave. Međutim takva strategija obično cilja na stvaranje prikrivenih putova pristupa umjesto izazivanja očitih kvarova koji privlače pažnju i brzu reakciju', poručuje Morić.