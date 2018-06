Što uzrokuje ekstremne turbulencije tijekom leta?

Svatko tijekom leta zrakoplovom očekuje turbulencije, no što je s onim ekstremnim koje se pojave iznenada i zbog kojih zrakoplov naglo ponire i u putnika izaziva strah od 'neminovne smrti'?

Ovu vrstu turbulencija uzrokuju zračni džepovi koji se često pojave iz vedra neba jer su nevidljivi i stoga teški za otkriti.

No iako to može izazvati uzbunu, Markus Wahl iz njemačke udruge pilota Vereinigung Cockpit tvrdi da je to potpuno bezopasno.

'Naglo poniranje može biti neugodno, ali za zrakoplov nije nimalo opasno', ističe Wahl.