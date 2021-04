Što to Facebook opet sprema? Nova opcija pomoći će vam arhivirati najomiljenije objave

Facebook najnovijom nadogradnjom korisnicima omogućava pohranu objava pomoću nekoliko vanjskih servisa, uključujući Google Docs ili WordPress

Facebook danas izbacuje novu značajku koja će korisnicima pružiti mogućnost arhiviranja objava i bilješki na društvenoj mreži te prebaciti ih na Google Docs, WordPress ili Blogger. Riječ je o nadogradnji alata koji je izašao prošle godine i koji je omogućio prebacivanje slika na Google Photos. Načelna ideja je, prenosi Verge, prebacivanje podataka u digitalnu arhivu prije odlaska s Facebooka.

Alatu se može pritupiti otvaranjem postavki Facebooka i biranjem opcije Your Facebook Information > Transfer a Copy of Your Information. Tamo možete birati kamo želite slati podatke (Google Docs, WordPress, Blogger), prijaviti se na račun koji ste izabrali i potvrditi prijenos.