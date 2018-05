Stižu novi Pokemoni, ovog puta na Switch

Jedna od Nintendovih najuspješnijih konzola do danas konačno će dobiti punokrvne Pokemon naslove, no pravo iznenađenje najavljeno je za drugu polovicu 2019.

Let’s Go Pikachu i Let’s Go Eevee zbilja postoje izvan domene mašte obožavatelja koji ih najavljuju već neko vrijeme, a na Nintendo Switch dolaze 16. studenog. Nintendo je igre najavio u utorak navečer, potvrdivši sve dosadašnje glasine. Ove igre će igrače vratiti u regiju Kanto gdje će sakupljati 151 izvornog Pokemona, a izgledat će kao malo koja Pokemon igra do danas.

Nintendo će uz igru izbaciti i novi kontroler u obliku Poke lopte pod imenom Poke Ball Plus za Let’s Go Pikachu i Eevee . Igrači će kontroler u obliku kopte koristiti kako bi 'ponijeli svoje Pokemone u istraživanje pravog svijeta', kažu iz Pokemon Company Internationala.

Inspirirani Pokemon Go-om

Let’s Go Pikachu i Eevee su također inspirirani nekad popularnim Pokemonom Go koji je postao pravi kulturni fenomen kada je izašao u 2016. Igrači će igru igrati koristeći samo jedan Joy Con te pokretom ruke bacati loptu u Pokemona na ekranu - u stilu Pokemona Go. Pokemoni će također biti vidljivi na mapi što znači da će igrači moći birati kojeg Pokemona žele napasti, umjesto da čekaju da ih oni napadnu iz zasjede (drugim riječima, izbjegava se nasumično generirani sustav susretanja). Igrači će također u igru moći prenijeti 151 Pokemona iz svojeg Pokemona Go putem Bluetooth veze.