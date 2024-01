Stiže pregršt Philipsovih noviteta: Doznali smo što nas sve čeka

Tijekom predstavljanja posebnu pozornost privukle su naglavne slušalice A6219 GO .

PUS8909 'The One' LED TV bit će dostupan u verzijama od 43, 50, 55, 65, i 75 inča (109,2/127/139,7/165,1/190,5 cm), P5 obradom, trostranim Ambilightom i operativnim sustavom Titan (o kojem ćemo reći nešto više malo kasnije).

Serija OLED809 bit će lansirana u veličinama zaslona od 42, 48, 55, 65 i 77 inča (106,6/121,9/139,7/165,1/195,5 cm) s P5 AI obradom 8. generacije, panelima OLED_EX veće izlazne snage (do 1.300 nita) i trostranim Ambilightom.

Philips A6219 GO

Sat vremena takvog punjenja po vedrom i sunčanom danu trebalo bi osigurati do tri sata reprodukcije. Za oblačnog vremena taj je omjer sat punjenja za dva sate reprodukcije, dok u zatvorenom prostoru on iznosi jedan naspram jedan.

A6219 GO ukupno nude do 80 sati autonomije kad ih napunite do kraja. Opremljene su zvučnicima promjera 40 milimetara i zvučnim profilom iz serije Fidelio, s opcijom promjenjive značajke dinamičkog pojačanja basa. Također bi trebale biti otporne na vodu, znoj i prašinu (IP55), a jastučiće će biti moguće oprati.

A6709 GO su sportske otvorene TWS slušalice gumiranog dizajna, otporne na znoj (IP55), s dva mikrofona za pozive i poništavanjem pozadinske buke te trajanjem baterije od sedam sati (plus još 21 sat u prateće kućištu).

Model slušalica H6509 dolazi sa sustavom Hybrid Noise Canceling Pro i zvučnicima promjera 40 mm. No, također bi ih trebalo biti lakše povezati s kompatibilnim televizorima jer će ih operativni sustav Titan automatski prepoznati i prikazati na zaslonu.

Integracija s Titanom također bi trebala zajamči kašnjenje od 100 milisekundi ili manje. Baterija bi trebala potrajati do 40 sati (s uključenim poništavanjem buke), odnosno do 60 sati (bez poništavanja buke).