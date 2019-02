Stiže nova nadogradnja za Windows 10, evo što donosi

Drugi je utorak u veljači, vrijeme je za novu rundu nadogradnji Microsoftovog operativnog sustava

Između ostalog, uklonjen je problem koji je pojedine korisnike ograničavao u korištenju značajke Windows Hello i zakrpan propust u HoloLensu koji je omogućavao zaobilaženje logiranja na zaključanom zaslonu u pojedinim situacijama.

Niz sigurnosnih nadogradnji ugrađeno je u Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Windows Server, Microsoft JET Database Engine, Internet Explorer, Windows Wireless Networking, Windows Storage and Filesystems, Windows Input and Composition, Windows Graphics te Windows App Platform and Frameworks.



Ako ste još na travanjskom izdanju nadogradnje (April 2018 Update), između ostalog ćete dobiti zakrpu koja web preglednik Edge priječi u spajanju korištenjem IP adrese, poboljšana sigurnosna rješenja za Edge i Internet Explorer 11...



Više: Microsoft