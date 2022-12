Stiže nova generacija ‘pancirki’ koja može izdržati ultrazvučne udare, a za sve su krivi - proteini

Znanstvenici često koriste blagodati i sposobnosti carstva prirode kako bi iskoristili mnoge biološke metode i procese za razvoj materijala i tehnologija koje svakodnevno koristimo, a sada su došli na prag otkrića nove generacije zaštitne opreme

‘Naš rad na proteinu talinu, koji je stanični prirodni amortizer, pokazao je da ova molekula sadrži niz binarnih domena prekidača koje se otvaraju pod napetostima i ponovno presavijaju nakon što napetost popusti’, objasnio je autor studije, profesor Ben Goult. “Taj odgovor na silu daje talinu njegova svojstva molekularne apsorpcije udara, štiteći naše stanice od učinaka velikih promjena sile. Kada smo polimerizirali talin u TSAM, otkrili smo da su svojstva monomera talina za apsorpciju udara dala materijalu nevjerojatna svojstva.’

Tijekom testiranja, novi materijal tima pokazao se sposobnim apsorbirati udarce projektila koji putuju brzinom od 1,5 km (0,93 milje) u sekundi, duboko u području nadzvučne brzine koja počinje od 1 Macha, oko 343 m (1,125 ft) u sekundi. Tim primjećuje da je to mnogo brže od projektila koje biste očekivali od vatrenog oružja koji putuju od 0,4 do 1 km (0,24 do 0,62 milje) u sekundi, i brže od većine čestica koje jure svemirom, obično veće od 1 km (0,62 milja) u sekundi.