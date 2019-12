Stiže konferencija .debug, pripremili smo mali vodič

Dvodnevna konferencija namijenjena razvojnim programerima ponudit će pregršt predavanja i panel rasprava. Pripremili smo za vas mali vodič

Konferencija .debug trebala bi tijekom 12. i 13. prosinca u Zagrebu okupiti oko 600 razvojnih programera. Programa neće nedostajati: tijekom dva dana u tri programska slijeda očekuje vas ukupno 50 predavanja.

Kao što smo već pisali, glavno predavanje održat će Justyna Jaworska, jedna od čelnih ljudi tvrtke Huawei u Europi, koja će predstaviti novu mobilnu platformu za plasman aplikacija Huawei Mobile Services. Hrvatski developeri će biti među prvima na svijetu koji će čuti kakve im sve prilike nudi ovaj novi kanal plasmana aplikacija.

Drugi dan .debuga otvorit će dva predavanja. Tijekom prvog će Maja Bilić (Google) ispričati kako je od fakultetske diplome došla do pozicije Global Programmatic Ads Leada u Googleovom uredu u New Yorku, a na drugom će Luka Abrus, glavni izvršni direktor tvrtke Five, govoriti o deset najvećih pogrešaka tijekom karijere u IT-ju.

No, bit će tu još štošta zanimljivog. Između ostalog, softverski inženjer Srđan Vranac će u četvrtak pokušati razvojnim programerima proširiti horizonte uvodeći ih u svijet i način razmišljanja poslovni ljudi.

Dominik Periškić i Ivan Sokol će u pola sata objasniti kako dizajnirati API za pet i više milijuna korisnika za telekomunikacijske sustave, ne bi li omogućili brže i kvalitetnije pružanje informacija i izgradnju poslovnih aplikacija.

Debanjan Banerjee i Goran Kesegić pokazat će kako koristiti softverske platforme za personalizaciju digitalnih interakcija, pojednostavljivanje poslovanja i optimizaciju troškova uz korištenje napredne analize podataka, strojnog učenja i drugih tehnologija.