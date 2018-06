Stiže 'escape room' igra temeljena na najpoznatijoj detektivskoj seriji

London će od listopada biti bogatiji za još jednu escape room igru - Sherlock: The Game is Now. Odlična je vijest što kreatori razmišljaju o širenju na druge međunarodne lokacije

Pripremite detektivske kapute i počnite razmišljati kao pravi detektiv jer stiže tematska igra hit serije Sherlock. Neće to biti nikakva kartaška ili video igra, već prava zagonetka u sobi za bijeg, poznatijoj pod pojmom escape room. Igra dolazi u London ovog listopada, pa ako tražite lokaciju za jesenski odmor, eto ideje.

U ovom izazovu, pod nazivom 'Sherlock: The Game is Now', timovi od četiri do šest osoba imat će 90 minuta za rješavanje zagonetki i misterija na setovima po uzoru na scene iz serije u kojoj glumi Benedict Cumberbatch. Tu će biti i ekskluzivni videozapisi koji sadrže likove iz franšize, izjavio je za Steven Moffat, prenosi Mental Floss. 'U igri će biti ponekad biti neki glumci iz Scherlocka - očito ne svaki dan jer su kostimi prilično skupi', rekao je Moffat. 'Ali, da, vidjet ćete nove snimke, koje nikad prije niste vidjeli!'