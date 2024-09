Jeste li kao tinejdžeri imali 'emo' fazu? Ovaj muzej priprema zanimljivu izložbu

'Nisam OK (Emo Retrospektiva)', koja se otvara u subotu 28. rujna predstavlja suradnju Muzeja mladenačke kulture (MOYC) i knjižnice u vlasništvu City of London Corporationa. Izložba traje do 15. siječnja i ulaz je besplatan, pa je to sjajna prilika ako vas put u tom razdoblju nanese u London.

Izložba sadrži osobne fotografije snimljene ranim digitalnim kamerama i mobitelima iz sredine 2000-ih. Materijali su pronađeni na starim tvrdim diskovima i Photobucket računima te se fokusiraju na prvu generaciju Emo scene (2004. – 2009.), u vrijeme kada su bendovi poput My Chemical Romance, Fall Out Boy i Finch imali ogroman utjecaj.

Rezultat, kako navode iz MOYC-a, je vizualno privlačna izložba koja duboko uranja u to kako je Emo supkultura postala 'pozitivna snaga za prihvaćanje različitosti, suočavanje s pitanjima poput seksualnosti, mentalnog zdravlja, rodnog identiteta i osjećaja pripadnosti'.