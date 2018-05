Stigli su novi Galaxy A6 i A6+, evo što donose

Samsung je predstavio dva nova Galaxy modela, A6 i A6+ s boljom kamerom, modernog dizajna i značajkama za svakodnevno korištenje

Zvučnici podržavaju Dolby Atmos audio sustav za bolji doživljaj te pružaju puni spektar zvuka, od visokih do nižih tonova. Onima koji ga ne budu preferirali bit će korisno znati da se ova opcija može isključiti i ponovno uključiti po želji.

Dvostruka kamera na Galaxy A6+ telefonu uz opciju Live Focus može poboljšati kvalitetu fotografije, što znači da korisnici mogu kontrolirati dubinsko polje i bokeh efekt prije ili nakon snimanja. Uz to, svojim fotografijama mogu dodati zamućene pozadine i razne oblike (srca, zvijezde i slično).

Galaxy A6 i A6+ održavaju standard neprekinutog gledanja bez okvira s impresivnim omjerom zaslona 18.5:9. Njegove krivulje i metalni dizajn dizajnirani su kako bi osigurali poboljšanu izdržljivost i udobno držanje u ruci za maksimalnu iskoristivost.

Dizajnirani za praktičnu i svakodnevnu upotrebu, ovi pametni telefoni integriraju nekoliko popularnih značajki Samsung telefona. Zahvaljujući opciji prepoznavanja lica i skeniranja otisaka prstiju telefoni se brže i jednostavnije otključavaju.

Osim toga, App Pair opcija, koristi velike zaslone za brz i jednostavan multitasking te uparivanje dvije aplikacije, čime se zaslon iskorištava do krajnosti. Uz Always on Display korisnici mogu dobiti informacije na prvi pogled bez otključavanja telefona čime se štedi vrijeme i baterija.

Galaxy A6 i A6+ također podržavaju Bixby Vision, Home i Reminder. Samsungov Bixby može pomoći korisnicima pri ispunjavanju niza svakodnevnih zadataka. Uz uključen Samsung Pay, korisnici će uvijek imati novčanik uza se, a svaka transakcija putem Samsung Paya vrlo jednostavna. Podržavaju i Near Field Communication (NFC).

Oba su telefona dostupna od početka svibnja i to na odabranim europskim, azijskim i latinoameričkim tržištima, prije nego što se globalno pojave širom Južne Koreje, Afrike i Kine.