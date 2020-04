Donosimo pregled načina kako možete raskrčiti desktop svog računala s operativnim sustavom Windows 10 i zadržati ga u urednom stanju

Nakon što to obavite možete promijeniti veličinu sličica - recimo, važnije aplikacije mogu biti veće - kao i označiti ih ukoliko ih treba pokrenuti uz administratorske ovlasti.

Evo uputa kako to možete učiniti:

Prvi korak je, naravno, srezati korištenje prečica na apsolutni minimum. Već bi to moglo biti dovoljno kako bi počistili veći dio nereda na desktopu.

No, u tome je i dio problema. Postupak je toliko lagan i jednostavan da je često prilično teško odoljeti porivu izrade prečice i za najmanje sitnice, aplikacije koje ćemo koristiti jednom u tri mjeseca (ili možda nikad), datoteke koje su nam trebale za projekt dovršen prošle godine...

Većina nas želi brz pristup aplikacijama, datotekama i mapama koje najčešće koristimo. Najučinkovitiji način kako to postići predviđa korištenje prečica (shortcut). Lako ih je napraviti i postaviti na desktop.

Ali, kako netom počišćeni radni prostor održati u urednom stanju? Kako bi otkrili odgovor na to pitanje morate prvo osvijestiti kako do zakrčenja uopće dolazi.

OK, možda vam to ne smeta. Ali, teško je osporiti tvrdnju kako ćete u neredu puno teže i sporije pronaći ono što vam treba nego ako je posloženo kako treba. Evo nekoliko savjeta kako počistiti desktop za Windows 10 jednom zauvijek.

Možete koristiti malu dugmad za Taskbar, ali to preporučamo samo ako druga rješenja ne pomažu ili nisu dovoljna, zato što više neće biti vidljivi sat i datum u donjem desnom kutu, a i ovu je dugmad teže vidjeti na zaslonima više razlučivosti (1920 puta 1080 piksela i više).

Trebate brži pristup nego što izbornik Start omogućava? Zakačite aplikacije izravno za Taskbar. To je posebno korisno za aplikacije koje koristite svakodnevno (web preglednici, aplikacije za reprodukciju glazbe i obradu teksta...)

Kako povlačite pločice s aplikacijama po zaslonu primijetit ćete kako 'padaju' u zasebne skupine. Zadržite li kursor miša iznad svake grupe vidjet ćete polje Name Group . Možete kliknuti to polje kako bi mu dodijelili novi naziv.

Prebacite prečice za mape u Quick Access

Značajka Quick Access pravo je mjesto za pohranu prečica do važnih vam mapa. Otvorite File Explorer (pritisnite zajedno tipke Windows i E) pa na lijevoj strani potražite kategoriju Quick Access.

U nju možete zakačiti mape i odmah doći do njih bilo gdje u File Exploreru. Evo kako ćete to učiniti:

Pronađite mapu koju želite zakačiti.

Kliknite ju desnom tipkom miša.

Odaberite Pin to Quick Access.

Prikačite File Explorer na Taskbar

No, to još nije sve. Mapama u Quick Accessu možete pristupiti izravno iz Taskbara tako što ćete na njega zakačiti File Explorer kao što bi to učinili s bilo kojom aplikacijom.

Otvorite bilo koju mapu, kliknite desnom tipkom miša na File Explorer u Taskbaru i odaberite Pin to Taskbar. Nakon što to učinite kliknite desnom tipkom miša na sličicu File Explorer kako bi dobili popis svih mapa u Quick Accessu.

Zanemarite prečice, upogonite launcher

Na raspolaganju imate dvije opcije.

U prvoj koristite Talk to Cortana na Taskbaru. Poboljšano pretraživanje u Windows 10 znači kako možete otvoriti izbornik Start tipkom Windows, početi tipkati naziv aplikacije ili datoteke te ju odmah otvoriti tipkom Enter.

Iako za ovaj postupak ne trebate digitalnu pomoćnicu Cortanu, nekim je ljudima lakše koristiti glasovne zapovijedi nego tipkanje.

Kako bi počeli razgovarati s Cortanom kliknite bijeli kružić (to je dugme Talk to Cortana) u Taskbaru.

Druga opcija predviđa instalaciju aplikacije Wox koja zamjenjuje značajku Spotlight iz operativnog sustava macOS. U bilo kojem trenutku pritisnite zajedno tipke Alt i Space kako bi otvorili Wox pa utipkajte naziv bilo koje aplikacije, datoteke ili mape kako bi ih odmah pokrenuli. Može poslužiti i za pretragu weba.