Stigao je iščekivani smartfon iz Lenova. Ali...

Konačno je poznato kako će izgledati novi telefon iz Lenova u kojeg su se svi zaljubili čim je izašla prva skica. No ljubitelji 'beskonačnig' zaslona ipak su se razočarali kad su vidjeli da Z5 dosta sliči iPhoneu X i gotovo svim ostalim pametnim mobitelima proizvedenima ove godine

Za sve one koji su se nadali da će Lenovo ići korak dalje i izbaciti zub, stižu drugačije vijesti. Novi Z5 predstavljen u Pekingu ima zub, ali i nešto 'mesa' pod zaslonom. No, i dalje ga krasi 6,1-inčni zaslon s omjerom 19:9 i rezolucijom 1080p. Lenovo tvrdi je novi model tanji od Xiaomija Mi 8 i iPhonea X, što uključuje i zub koji je uži nego kod ova dva telefona, piše The Verge.

No, još uvijek ga ima, kao i praktički svaki drugi Android telefon ove godine. Lenovo tvrdi da je omjer zaslona naspram tijela 90 posto.