Statistika ne laže: Živimo u digitalnom svijetu, 40 posto budnog vremena provodimo - na internetu

Najnoviji izvještaj Digital 2020, objavljen u partnerstvu s tvrtkama We Are Social i Hootsuite, pokazuje da se svijet sve više povezuje i digitalizira. Brojke govore više od riječi

Internet trenutno koristi više od 4,5 milijardi ljudi širom svijeta, a društvene mreže njih 3,8 milijardi. Gotovo 60 posto svjetske populacije već je na mreži, a uskoro će i više od polovice svjetskog stanovništva koristiti društvene mreže. Pokazao je to najnoviji izvještaj Digital 2020 , u kojem su prikupljeni podaci raznih agencija: GlobalWebIndex, Statista, GSMA Intelligence, App Annie, SimilarWeb, Locowise...

Tehnologijom do zdravlja

Prosječni korisnik interneta dnevno na mreži provede šest sati i 43 minute . To je doduše tri minute manje nego lani, ali još uvijek više od 100 dana na internetu godišnje. Spavamo li osam sati dnevno, to znači da više od 40 posto svog budnog života koristimo internet.

U cijelom svijetu ima 3,80 milijardi korisnika društvenih mreža, pri čemu se taj broj povećao za više od devet posto u odnosu na prošlu godinu. Globalno, mobilne telefone koristi više od 5,19 milijardi ljudi ; broj korisnika povećao se od siječnja do siječnja za 124 milijuna.

Ljudi će ove godine na mreži provesti zbrojeno 1,25 milijardi godina ; više od trećine tog vremena krstarit će društvenim medijima. Dakako, količina vremena koju ljudi provode uz internet razlikuje se od zemlje do zemlje. Tako Filipinci surfaju devet sati i 45 minuta dnevno, a nedaleki Japanci tek sata i 22 minute.

Mobitel je za surfanje

GlobalWebIndex otkriva da više od polovice vremena na mreži koristimo mobitele. S obzirom da se 92 posto svjetskih korisnika interneta povezuje putem mobilnih uređaja, ta je brojka možda niža nego što bi neki očekivali. No to samo znači da se računala i dalje ne daju. Štoviše, tri četvrtine korisnika interneta u dobi od 16 do 64 godine i dalje se spaja putem prijenosnih i stolnih računala.

Svi ovi podaci ukazuju da većina ljudi i dalje koristi različite uređaje za pristup internetu. Koriste ih u različito vrijeme i za različite potrebe pa nijedan postojeći medij ne treba otpisivati.