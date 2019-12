Srđan Vranac: 'Danas je lako postati programer, ali rijetkost su oni koji znaju sagledati širu sliku'

Srđan Vranac na predavanju u Zagrebu izazvao je inženjere na izlazak iz zatvorenih svjetova usko tehnoloških poslova i učenje drugih vještina potrebnih za uspješno poslovanje

'Moja prva ljubav bila je ekonomija', rekao je Vranac tportalu u razgovoru po završetku predavanja, 'Završio sam srednju ekonomsku školu i upisao ekonomski fakultet. Ali, morao sam ga napustiti i početi se baviti ovime čime se danas bavim. Kako sam to počeo raditi, tako sam ekonomski aspekt poslovanja stavio u zapećak.

Prije nekoliko godina shvatio sam da to nema nikakvog smisla i da ne mogu nastaviti putem kojim sam dotad išao. Ponude nisu prolazile zato što sam svakom klijentu pristupao imajući u vidu isključivo tehnički aspekt pa sam promijenio pristup.

Sad tražim uvid i u troškovnu stranu projekta vezanu uz tehnički dio, kako bih bolje razumio projekt u cijelosti, možda i uočio prilike za uštede.'

Upozorili ste kako programerima i inženjerima prijeti utapanje u moru sličnih ako ne pronađu kako će se razlikovati od drugih. U vrijeme kad su ta zanimanja deficitarna to zvuči pomalo kontraintuitivno, zar ne?

Danas je lako postati programer, razvojni ili bilo koji drugi. Ima koliko hoćete. Ali, ljudi koji su u stanju sagledati širu sliku, koji mogu smisleno razgovarati sa svojim direktorima... Takvi ljudi su rijetkost.

Zbog manjka ljudi koji dobro razumiju i tehnologiju i biznis, zbog toga što mogu pričati s obje strane ravnopravno imam posla koliko hoću. Ipak, htio bih da ima više ljudi poput mene.

No, problem je u tome što ljudi ulaze u profesije poput programerske s idejom kako neće morati raditi s ljudima. 'Moći ću sjesti i štrikati kod', misle mnogi. I to je točno, ali do određene razine. Nakon što ju dosegnete morate raditi sve više i više s ljudima.

Također, prisutna je pogrešna (i opasna) predodžba po kojoj je biznis kao takav prljav i da ljudi koji bivaju promaknuti na više pozicije u tvrtki više nemaju veze s tehnološkim aspektima.

Je li to posljedica osobnih karakteristika, mentaliteta i svjetonazora, obrazovanja...?

Sve zemlje Balkana i istoče Europe imaju isti problem. Našim roditeljima su govorili kako poslovni dio biznisa ne valja, samoinicijativnost nije bila ohrabrivana već je sustavno gušena. Tako smo dobili generaciju ljudi koji su tehnički fenomenalno potkovani, ali ne znaju razgovarati o poslovanju.