Spremate se na put? Evo kako baterija vašeg Androida može potrajati dulje

Smanjenje na 15 ili 30 sekundi, umjesto zadane jedne minute, osigurava brže gašenje zaslona, ​​čime se štedi energija kada ne koristite aktivno svoj telefon. To možete učiniti odete li na Settings, pa Display i potom Screen timeout.

Ove vrste zaslona troše manje energije za prikaz tamnijih boja, pa omogućavanje tamnog načina rada može dovesti do primjetne uštede baterije.

Ova inteligentna značajka koristi strojno učenje za analizu vaših obrazaca korištenja, dajući prednost aplikacijama koje najviše koristite, dok ograničava resurse za one koje rijetko otvarate. Otvorite Settings pa Battery i uključite Adaptive Battery.

5) Preuzmite glazbu, karte i datoteke za izvanmrežnu upotrebu

Slušanje omiljene glazbe ili korištenje aplikacije Google Maps za navigaciju vjerojatno ćete često raditi dok putujete. Međutim, to može brzo iscijediti vašu bateriju. Kako biste to izbjegli, preuzmite glazbu i karte za izvanmrežnu upotrebu prije nego što krenete na putovanje.

Glazbene aplikacije kao što su Spotify i YouTube Music omogućuju preuzimanje popisa za reprodukciju, albuma ili određenih pjesama izravno na vaš uređaj. Slično tome, možete koristiti Google Maps za preuzimanje izvanmrežnih karata područja u koja putujete.

Osim toga, svakako preuzmite sve važne datoteke, kao što su karte za prijevoz, ulaznice, PDF-ovi ili dokumenti koji vam mogu zatrebati tijekom putovanja.

6) Isključite Hey Google

Iako je značajka Hey Google prikladna za interakciju s uređajem bez korištenja ruku, ona također može opteretiti vašu bateriju.

Budući da mikrofon vašeg telefona stalno osluškuje kako bi bio spreman za vaš upit, time troši energiju, čak i kada je telefon u mirovanju. Isključit ćete je ako odete u Settings, otvorite Google Assistant pa Hey Google & Voice Match i zatim isključite sklopku uz Hey Google.

7) Isključite Always On Display

Značajka Always On Display (AOD) vrlo je korisna jer omogućuje brzu provjeru sata, obavijesti ili drugih bitnih informacija bez otključavanja telefona. Ali, stalno uključen zaslon prazni bateriju.

Na Samsungovim telefonima Galaxy isključit ćete ovu značajku ako odete na Settings, pa zatim Lock Screen i AOD. Na drugim uređajima otvorite Settings, pa redom Display, Lock Screen i Always Show Time and Info, gdje možete isključiti odgovarajuću sklopku.

8) Isključite usluge lokacije za manje korisne aplikacije

Održavanje usluga lokacije uključenima ključno je tijekom putovanja za zadatke poput navigacije, provjere vremena ili korištenja drugih usluga temeljenih na lokaciji.

No, to ne znači kako usluge lokacije morate držati aktivnima za sve aplikacije jer to može nepotrebno povećati potrošnju baterije.

Kako biste odredili koje aplikacije ih mogu koristiti, otvorite Settings, Location pa App permission. Zatim prođite kroz svaku aplikaciju i onemogućite pristup onima koje nisu nužne.

9) Izbjegavajte izlaganje ekstremnim temperaturama

I vrlo vrući i vrlo hladni uvjeti mogu uzrokovati slabljenje i pražnjenje baterije vašeg uređaja brže nego što bi to inače bio slučaj.

Stoga izbjegavajte ostavljati svoj mobitel a ekstremnim temperaturama. Umjesto toga, držite ga na umjereno hladnom, zasjenjenom mjestu i spremite ga u džep ili torbu kada nije u upotrebi, piše Make Use Of.