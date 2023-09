Šokantni detalji: Seksualni predatori koriste virtualnu stvarnost za zlostavljanje djece

'Mnogi roditelji ne znaju kako VR uopće funkcionira'

Za razliku od računalnih ekrana vidljivih svakome tko kroči u prostoriju, VR slušalice otežavaju roditeljima i skrbnicima da vide što djeca gledaju i doživljavaju. Štoviše, roditelji i skrbnici koji nisu visokotehnološki pismeni možda neće razumjeti kako VR funkcionira ili kako izgleda, pa čak ni što je to uopće.

'Oni mogu pretpostaviti da je to igra ili crtić i da ne predstavlja prijetnju njihovom djetetu. Ovaj nedostatak sveobuhvatne pismenosti i razumijevanja u široj javnosti daje počiniteljima više prostora za zlostavljanje, bez mnogo nadzora i odgovornosti', naglašavaju autori.

Do kraja ove godine većina VR slušalica preporučivat će nižu dobnu granicu između 10 i 13 godina – tako da imerzivne tehnologije postaju poznatiji dio dječjeg 'tehnološkog krajolika'.

Izvješće je također otkrilo rizike za djecu u proširenoj stvarnosti (AR), a koja postavlja računalno generirane slike na postojeću stvarnost (VR je za usporedbu u potpunosti virtualna).

'Djeca su u VR-u nenadzirana i ranjiva'

Peter Wanless, izvršni direktor NSPCC-a, rekao je da je prošle godine prvi put upotrijebio VR kako bi igrao virtualnu online košarku s dvoje djece koja se nisu poznavala. 'Upoznali su se u virtualnoj sobi za razgovor i jedan je tvrdio da koristi roditeljski račun za igranje iz svoje sobe', rekao je.

'Ono što me se dojmilo je koliko je to iskustvo izgledalo životno, kao i lakoća toga kako se djeca i odrasli mogu povezati jedni s drugima u ovim prostorima. Iako je ovaj susret bio nevin, brinulo me koliko su nenadzirani i ranjivi u ovom okruženju', naveo je.

Wanless sada potiče tehnološke tvrtke da ugrade sigurnost djece u dizajn i infrastrukturu svojih platformi, a ne da to naknadno čine. 'Djeca ne mogu biti naknadna misao', rekao je.

Platforme virtualne stvarnosti omogućavaju korisniku da pomoću slušalica uroni u virtualni svijet u kojem može vidjeti i komunicirati s drugim korisnicima, kao i konzumirati sadržaj, a neki ih vide kao sljedeću iteraciju interneta. Doživljaj se dopunjuje zvukovima i vibracijama, uz mogućnosti pobuđivanja taktilnih i mirisnih osjeta.