Softver hrvatske IT tvrtke BISS pomoću umjetne inteligencije ubrzava spašavanje nakon elementarnih nepogoda

Posljednjih godina svjedočili smo ekstremnim sušama, požarima, uraganima i poplavama u cijelom svijetu. U zadnjih više od 20 godina takve vremenske nepogode ubile su gotovo pola milijuna ljudi. Svjedočili smo i snažnim potresima u Zagrebu i Petrinji te u okolici tih gradova, a oni su u ožujku i prosincu 2020. godine tisuće hrvatskih građana ostavili bez krova nad glavom. Ovih dana pak s grčem u želucu i strepnjom pratimo spašavanje stradalih u razornim potresima koji su odnijeli više od 20.000 života i srušili cijela naselja u Turskoj i Siriji

Umjetna inteligencija sama po sebi ne može riješiti sve probleme vezane uz prirodne nepogode, već mora biti korištena kao dio šireg skupa rješenja i mjera. Ističe to Robert Dimitrovski, direktor razvoja u hrvatskoj IT tvrtki BISS, s kojim smo razgovarali o tome kako nam AI može pomoći da još bolje u budućnosti predvidimo potencijalne nepogode, odnosno da se pripremimo na njih.

'Nepogode je gotovo nemoguće predvidjeti, no bitno je biti spreman na njih. Razvoj tehnologije omogućava hitnim službama da reagiraju brže i kvalitetnije, a sama komunikacija između hitnih službi olakšana je pomoću centraliziranih sučelja kojima se pristupa putem računala i mobilnih uređaja', kaže Dimitrovski, čija je tvrtka BISS razvila softver Haven First Responders, a on pomoću različitih prikupljenih podataka i AI-ja kada se dogodi prirodna nepogoda dojavljuje centrima za pomoć stanje s terena i informacije o šteti, broj stradalih...