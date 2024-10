Slušaju vam se pjesme na Spotifyju, a nemate pristup internetu? To više nije problem

Popis će se pojaviti samo ako ste omogućili izvanmrežno slušanje i nedavno ste streamali više od pet pjesama. Postavke izvanmrežnog slušanja možete podesiti putem Settings and Privacy> Storage > Offline listening and Settings and Privacy> Playback > Offline toggles.

Spotify je rekao da će se popis za reprodukciju Offline Backup automatski pojaviti na početnom zaslonu kada niste spojeni na internet. Alternativno, također možete dodati popis u svoju biblioteku radi lakšeg pristupa.

Konkurentska usluga YouTube Music već ima značajku 'Offline mixtape' zajedno s opcijom za automatsko preuzimanje lajkane glazbe. Štoviše, usluga u vlasništvu Googlea može automatski preuzeti do 500 pjesama na različitim popisima za reprodukciju ako korisnici uključe funkciju 'Pametno preuzimanje', izvještava TechCrunch.