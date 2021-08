Šef Twittera zaklinje se u moć Bitcoina: 'Ujedinit će podjeljenu zemlju, a nakon toga i svijet'

Kakve točno veze digitalna kriptovaluta čije rudarenje uzrokuje kolosalnu potrošnju električne energije ima sa smanjenjem političkih tenzija, zna samo Jack Dorsey

#Bitcoin will unite a deeply divided country. (and eventually: world)

Ovo, napominje Verge, nije prvi put da Dorsey hvali Bitcoin kao nedefinirano rješenje velikih problema. Na konferenciji Bitcoin u srpnju rekao je da se nada da će 'Bitcoin stvoriti mir u svijetu' uz objašnjenje:

'Elon je to već rekao: imamo sve te monopole nasilja i pojedinac nema nikakvu moć. Cijena i smetnje koje dolaze iz monetarnog sustava današnjice okrutni su dio stvarnosti te odvlače pažnju od većih problema, nekih od najvećih koje je Elon pokušao riješiti - pretvaranje zemljana u međuplanetarnu vrstu. Sve ove smetnje s kojima se nosimo na svakodnevnoj bazi usporavaju dolazak do većih ciljeva koji se sve više dotiču svake osobe na planetu. Ovo sve možda zvuči malo besmisleno, no ako riješite te fundamentalne probleme, sve ostalo će se poboljšati. Trebat će nam puno vremena, no nadam se da ćemo na kraju imati mir.'

Jedna nejasna stvar u cijeloj ovoj priči ostaje pitanje kako Bitcoin, kriptovaluta čija cijena trenutno seže preko 46.000 dolara te čije rudarenje izravno utječe na uništenje planeta, može doprinjeti rješavanju svjetskih problema.

Koliko god Dorseyjevi javni istupi vezani uz Bitcoin zvučali bizarno, činjenica je da Twitterov šef ne prestaje nabijati po bubnju kriptovaluta koje će, uvjereni smo, u nekom trenu integrirati u svoje postojeće platforme poput Twittera.