Sedam stvari koje znamo i četiri koje ne znamo o PlayStationu 5

Sonyjeva konzola nove generacije stići će na tržište krajem godine, no to ne sprečava proizvođača da nekoliko stvari drži obavijene velom tajne. No, neke stvari ipak su otkrivene.

Igre će izgledati puno ljepše

Za razliku od PlayStationa 4 Pro i Xbox Onea X - dvaju konzola koje su pružale više moći od suvremenika, ovo je zbilja nova generacija hardvera koji će, zahvaljujući novijim tehnologijama, moći pružiti puno bogatije vizuale.

Igre će se učitavati puno brže

Svaki put kad razmišljamo o novim konzolama rijetko u obzir uzimamo njihovu memoriju, odnosno zapremninu. PlayStation 5 će zahvaljujući Sonyjevoj novoj arhitekturi, pohrani podataka i softveru moći puno brže učitavati igre, pruživši igračima puno bolji osjećaj imerzije.

Primjera radi, zamislite Marvel's Spider-Man bez onih animacija u kojima se glavni lik vozi podzemnom željeznicom. Umjesto njih ćemo imati skoro momentalno prebacivanje na novu lokaciju. Ista priča vrijedi i za učitavanje - sve će biti daleko glađe.

Dobit ćemo novi kontroler

Jedini konkretni komad PS5 hardvera kojeg smo do sad vidjeli je novi DualSense kontroler - bijeli gamepad koji umjesto standardnih motora za vibraciju koristi haptički sustav za puno preciznije efekte. Sony je također najavio da ćemo s novom generacijom konzole dobiti i reaktivne bočne gumbe koji će, zavisno o igri, pružati različitu razinu otpora.

Podržavat će rezoluciju 8K

Kupili ste novi televizor koji podržava 'samo' 4K rezolucije? Sony je uvjeren da možete i bolje od toga. Njihova nova konzola će, pored svih dosadašnjih rezolucija, pružati potporu i za relativno nov 8K standard. Ako kupujete TV i planirate kupiti PS5, ova informacija bi vam možda mogla biti od koristi.

Konzola će podržavati igre za PS4

Novi PlayStation 5 će omogućiti igranje naslova dostupnih na PlayStationu 4. Sony je naglasio da na početku možda neće pokriti apsolutno sve što je izašlo za prošlu (sada trenutnu) generaciju konzole, no garantira da će PS5 podržavati 'preko sto najpopularnijih naslova odmah kada izađe'.

PS5 će podržavati PlayStation VR

Mark Cerny je tijekom prve prezentacije hardvera naglasio da će novi PlayStation definitivno podržavati trenutnu generaciu PlayStation VR-a, Sonyjeve konzolaške platforme za virtualnu stvarnost. PS5 će, tim rečeno, vjerojatno moći 'tjerati' puno ljepšu grafiku, što će definitivno biti plus za sve koji se žele ubaciti u virtualne svijetove nakon što se domognu nove generacije konzole.

Konzola izlazi krajem godine

Sony je potvrdio da će PlayStation 5 biti dostupan u prosincu 2020., no nije naveo konkretni datum. Američki termin 'holiday season' proteže se od Dana zahvalnosti, pa sve do Božića, što Sonyju daje prilično velik prostor za biranje eventualnog datuma izbacivanja novog hardvera. Koji god datum to bio, sigurni smo da će biti negdje u blizini onog u kojem će izaći konkurencija iz Microsofta.

Stvari koje ne znamo? Za početak - cijena

S obzirom na sve predivne stvari kojie nova generacija PlayStationa donosi, lako je zaključiti da će biti skuplja. Prema izvješću Bloomberga, tu se neće raditi o malim brojkama. Novi PS5 bi u SAD-u mogao koštati između 500 i 550 dolara, što kod nas (nakon svih silnih marži, prireza i poreza) znači od 4.500 do 5.500 kuna, što je prilično puno za igraću konzolu.

Kako izgleda konzola? Nitko ne zna (osim Sonyja)

Najnovija generacija Sonyjeve konzole još je djelomično zavijena tajnom - njezin je izgled. Sony jasno zna da su gejmeri znatiželjna sorta te je najavljivanje nove konzole učinio najtajnovitijim do sad. Premda mnogima nije toliko bitno kako konzola izgleda, pa se okupiraju drugim nepoznatim stvarima (poput nepostojeće liste ekskluzivnih naslova), hrpa igrača mjesecima nastoji dokučiti kako bi konzola mogla izgledati. Ako je suditi po kontroleru, radit će se o kombinaciji plave, crne i bijele boje s naglaskom na oble i čiste površine. Mnogima izgled kontrolera, naime, nije baš sjeo pa očekujemo da će slična priča biti i sa konačnim dizajnom samog uređaja.

Ne znamo ništa o ekskluzivnim igrama

Koliko god impresivan bio hardver, konačna ocjena o kvaliteti konzole bit će definirana naslovima koje ćemo na njoj igrati. Sony je, kao što vjerojatno i sami znate, pobijedio prošlu bitku konzola, ostavivši Microsoftov Xbox u prašini, no dolaskom nove generacije uređaja oba konkurenta vraćaju se na istu startnu točku.

PS5 će, tim rečeno, morati imati nekoliko vrlo bitnih ekskluziva kojima će prodavati (skupi) hardver. Štoviše, ako na uskoro planiranom događaju ne vidimo bar nekoliko jako dobrih igara koje ćemo samo igrati na PlayStationu, puno su veće šanse da će igrači oklijevati oko kupnje konzole čija cijena premašuje 500 dolara.

Ne znamo ništa o ekosustavu niti načinu na koji konzola radi

Premda smo dobro upoznati sa hardverskih karakteristikama novog PlayStationa, i dalje nemamo dovoljno informacija o njegovom operativnom sustavu. Za početak, ako je konzola kompatibilna s PlayStationom 4, znači li to da se igre koje imate vezane uz profil prenose i na novu generaciju? Kako će funkcionirati streaming i prijenos sadržaja uživo? Konačno, kako ćemo igrati igre? Hoćemo li moći imati nekoliko aktivnih koje će se brzo učitavati ili ćemo morati svaku pokretati zasebno? Odgovori na sva oba pitanja su i dalje nepoznati, što znači da će Sony, jednog lijepog dana kada konačno predstavi PS5 imati o čemu pričati.