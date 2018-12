Saturnovi prstenovi nestaju, i to puno brže no što su znanstvenici mislili u svojim najcrnjim prognozama

Led iz prstenova isparava, molekule vode padaju prema planetu i izgaraju u njegovoj atmosferi: svake sekunde na Saturn padne 10 tona kiše

Saturn ostaje bez svojeg prstenja i to jako brzo. Brže no što su znanstvenici dosad pretpostavljali. Svake sekunde na površinu planeta iz prstenja padne 10 tona kiše; dovoljno da se napuni olimpijski bazen za posla sata.

Prve informacije o ovom fenomenu odaslala je još osamdesetih godina prošlog stoljeća NASA-ina letjelica Voyager. Znastvenici su temeljem prvih prikupljenih podataka izračunali da će prstenovi nestati za otprilike 300 milijuna godina. No NASA-ina letjelica Cassini odaslala je daleko mračnije prognoze. Prije no što se sjurila prema površini Saturna dala nam je bolji uvid u to što se to tamo točno događa.

I neki dinosauri su stariji od Saturnovih prstena

Pokazalo se da je kiša daleko snažnija no što se mislilo. Nova računica pokazuje da je prstenima ostalo još samo stotinjak milijuna godina. Nakon toga Saturn će postati gola, plinovita površina.