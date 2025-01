Samsung predstavio Samsung Vision AI i druge inovacije

NEW GLENN

Samsung Vision AI: Pametniji, prilagodljivi zasloni za besprijekoran život

Budući da je svjestan svog okruženja, prilagodljiv korisničkim preferencijama i autonoman u isporuci intuitivnih značajki, Samsung Vision AI pretvara zaslone u pametne suputnike.

U središtu Samsung Vision AI njegove su personalizirane značajke, koje redefiniraju način na koji korisnici komuniciraju sa svojim zaslonima, navode iz tvrtke.

Click to Search nudi trenutačne informacije o tome što je na zaslonu - bilo da želite identificirati glumca ili istražujete prikazani sadržaj - sve to bez narušavanja iskustva gledanja.

Live Translate, kojeg pokreće AI model prevođenja na uređaju, ruši jezične barijere prevođenja titlova u stvarnom vremenu, omogućavajući gledateljima da neometano uživaju u stranim sadržajima.

ruši jezične barijere prevođenja titlova u stvarnom vremenu, omogućavajući gledateljima da neometano uživaju u stranim sadržajima. Generative Wallpaper preobražava zaslon u dinamično, personalizirano umjetničko platno, omogućavajući korisnicima stvaranje slika koje savršeno odgovaraju njihovom ukusu te prilici.

Osim personalizacije, Samsung Vision AI pozicionira zaslone kao hubove za pametniji život zahvaljujući integraciji sa SmartThings ekosustavom:

Home Insights pruža najnovije informacije o kućanstvu u stvarnome vremenu, uključujući sigurnosna upozorenja i dnevne obavijesti, osiguravajući mir korisnicima, bilo da su kod kuće ili borave van doma.

Pet and Family Care budno pazi na voljene ukućane, otkrivajući neobično ponašanje i kod kućnih ljubimaca i kod članova obitelji. Povećava udobnost automatskim podešavanjem postavki prostorije, poput prigušivanja svjetla kada dijete zaspi, dok pruža ažuriranja u stvarnom vremenu i snimljene događaje na zaslonu TV-a.

Samsung Vision AI također donosi izniman napredak u kvaliteti slike i zvuka, čineći svaki trenutak na ekranu zadivljujućim. AI tehnologije slike i zvuka na uređaju u stvarnom vremenu analiziraju sadržaj i čimbenike okoline, dinamički prilagođavajući vizuale i audio za optimizirano iskustvo.

Nadovezujući se na svoju povijest priznanja za inovacije, najnovije Vision AI značajke tvrtke Samsung, kao što su Click to Search i Live Translate, zajedno s vrhunskim proizvodima kao što su AI pratilac Ballie i Smart Monitor M9 koji sadrži Copilot, zaslužile su prestižnu 2025 CES Innovation Award.

Poticanje inovacija kroz otvorena partnerstva u umjetnoj inteligenciji

Samsung Vision AI također nudi neograničeni potencijal uključivanjem različitih AI platformi trećih strana.

U suradnji s Microsoftom, Samsung je najavio nove pametne televizore i pametne monitore s Microsoft Copilotom. Ovo partnerstvo omogućit će korisnicima neometano traženje važnih informacija o sadržaju na zaslonu, s pomoću daljinskog upravljača ili glasovnih naredbi te istraživanje širokog raspona Copilot usluga, uključujući personalizirane preporuke sadržaja, dostupne na zaslonu.

Era AI zaslona: Samsung donosi Samsung Vision AI u svojoj najširoj postavi dosad

Samsung uvodi novu eru tehnologije zaslona vođene umjetnom inteligencijom, sa značajkama Samsung Vision AI sada integriranim u najopsežniju liniju ikad — uključujući Neo QLED, OLED i QLED modele. Ovo proširenje naglašava predanost tvrtke Samsung donošenju inteligentnih, prilagodljivih zaslona većem broju korisnika, redefinirajući ono što je moguće u kućnoj zabavi i pametnom životu.

Na čelu inovacije je Neo QLED 8K QN990F, najnapredniji TV tvrtke Samsung do sada, dizajniran da pruži neusporedivo korisničko iskustvo, elegantan dizajn i pametniju interakciju vođenu umjetnom inteligencijom. Pokretan najnovijim NQ8 AI Gen3 procesorom, televizor koristi paket AI značajki na uređaju za poboljšanje kvalitete slike, jasnoće zvuka i ukupnog doživljaja gledanja:

8K AI Upscaling Pro: Podiže sadržaj niže razlučivosti do zapanjujuće 8K kvalitete, osiguravajući nevjerojatne detalje i jasnoću u svakom kadru.

Podiže sadržaj niže razlučivosti do zapanjujuće 8K kvalitete, osiguravajući nevjerojatne detalje i jasnoću u svakom kadru. Auto HDR Remastering Pro: Analizira sadržaj kadar po kadar, primjenjujući proširenje boja prilagođeno sceni za realistične vizualne prikaze i živopisne boje, čak i u tamnim scenama.

Analizira sadržaj kadar po kadar, primjenjujući proširenje boja prilagođeno sceni za realistične vizualne prikaze i živopisne boje, čak i u tamnim scenama. Adaptive Sound Pro: Koristi AI za odvajanje i optimiziranje komponenti zvuka kao što su govor, glazba i zvučni efekti, isporučujući jasan, uravnotežen zvuk.

Koristi AI za odvajanje i optimiziranje komponenti zvuka kao što su govor, glazba i zvučni efekti, isporučujući jasan, uravnotežen zvuk. Color Booster Pro: Obogaćuje izražaj boja analizom scene vođenom umjetnom inteligencijom i poboljšanom obradom slike za svaki kadar.

Obogaćuje izražaj boja analizom scene vođenom umjetnom inteligencijom i poboljšanom obradom slike za svaki kadar. AI Mode: Prilagodljivo optimizira sliku i zvuk koristeći prepoznavanje sadržaja temeljeno na umjetnoj inteligenciji i analizu TV područja za optimalno iskustvo gledanja u bilo kojem okruženju.

Smješten u ultra-tanak, minimalistički dizajn, QN990F je vrhunski uređaj za kućnu zabavu koji spaja vrhunsku tehnologiju s elegantnom estetikom. Sa svojim naprednim značajkama i profinjenim dizajnom, podiže performanse i stil svakog životnog prostora, nudeći istinski sofisticirano iskustvo zabave.

Nova vizija umjetnosti: Proširenje platforme Samsung Art Store i predstavljanje noviteta Frame Pro

Samsung nastavlja svoju predanost spajanju umjetnosti i tehnologije s proširenjem Samsung Art Storea i lansiranjem The Frame Pro, novog dodatka kultnoj liniji Frame. Zajedno, ove inovacije jačaju misije tvrtke Samsung da umjetnost učini pristupačnijom, osobnijom i neprimjetno integriranom u svakodnevni život.

Samsung Art Store sada sadrži više od 3000 odabranih radova prestižnih partnera diljem svijeta, uključujući MoMA-u i radove Magrittea i Basquiata. U 2025. ova proširena kolekcija dostupna je ne samo za The Frame i MICRO LED serije, već i za Neo QLED i QLED modele, dajući korisnicima više načina da transformiraju svoje zaslone u jedinstvene umjetničke galerije. Ovo označava još jednu prekretnicu u predanosti tvrtke Samsung k obogaćivanju domova dinamičnim umjetničkim iskustvima.

Nadopunjujući The Frame, Samsung je predstavio The Frame Pro, najnoviji model u seriji, koji poboljšava iskustvo umjetnosti i zabave s naprednim Neo QLED — pružajući svjetlije boje, oštrije kontraste i poboljšano lokalno zatamnjenje za dublje crne. Pokreće ga NQ4 Gen3 AI procesor, s pomoću kojeg Frame Pro nudi kvalitetu slike i za umjetnička djela i za video sadržaj. Također dolazi s inovativnom Wireless One Connect značajkom.

Jačajući svoju vezu sa svijetom umjetnosti, Samsung se udružio s Art Baselom, čineći The Frame službenim umjetničkim prikazom ovog svjetski poznatog događaja.

'S obzirom na to da je naša misija osnažiti svijet umjetnosti, Samsung kao naš službeni globalni partner za zaslone pomaže nam razbiti fizičke i digitalne barijere, omogućujući većem broju ljudi da iskuse umjetnost na inovativan i smislen način', rekla je Hayley Romer, direktorica razvoja u Art Baselu. 'Kroz The Frame i Samsung Art Store, ljubitelji umjetnosti mogu unijeti djela svjetske klase u svoje domove, mijenjajući način na koji se bave umjetnošću i cijene je.'

Oblikovanje budućnosti tehnologije zaslona

Na First Look 2025, Samsung je predstavio The Premiere 5, prvi interaktivni projektor u industriji s trostrukim laserom ultra-kratkog dometa (UST). Dizajniran za redefiniranje kućne zabave, Premiere 5 uvodi interaktivnu značajku dodira, koja korisnicima omogućuje da izravno upravljaju zaslonom, uz tehnologiju Samsung LightWARP za projiciranje slika na svakodnevne predmete za kreativna i impresivna iskustva.

Samsung je također pokazao MICRO LED Beauty Mirror. Ovaj inovativni zrcalni zaslon kombinira napredne mogućnosti refleksije i prijenosa s personaliziranim uvidima u ljepotu, pokazujući kako vrhunska tehnologija može poboljšati svakodnevnu rutinu. Analizirajući pojedinačne tipove kože, ogledalo pruža prilagođene preporuke za proizvode kako bi njegu učinili intuitivnijom i učinkovitijom, koristeći inovativna rješenja za uljepšavanje koje je razvila Amorepacific, vodeća korejska kozmetička tvrtka.