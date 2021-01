Samsung otkrio nove MicroLED i Lifestyle televizore, kao i najnovije Neo QLED modele za 2021. godinu

Pod krilaticom 'Prikaz dostupan svugdje, prikaz dostupan svima', Samsung je predstavio najnoviju liniju TV uređaja za 2021.

MicroLED televizori do kraja godine

Samsung je nedavno najavio i svoju MicroLED seriju televizora. Modeli ovog televizora od 110 i 99 inča bit će dostupni do kraja ove godine, a sa sobom tehnologiju prikaza od čak 24 milijuna individualno kontroliranih LED lampica, kao i Monolith Design s omjerom zaslona prema kućištu od 99%. Korisnike će svakako zanimati 4Vue (Quad View) značajka koja omogućava gledanje do četiri sadržaja istovremeno na velikom ekranu MicroLED televizora. Ovo vizualno iskustvo svakako će obogatiti i Majestic Sound tehnologija s 5.1 kvalitetom zvuka.

Proširenje Lifestyle portfelja

Od lansiranja The Frame lifestyle modela televizora koji se prodao u milijun primjeraka, Samsung je također najavio i nova poboljšanja Lifestyle televizora za 2021. godinu. Tako će The Frame sada biti upola tanjeg dizajna s novim zamjenjivim okvirima u pet boja u modernom ili zakošenom obliku kako bi se lako uklopili u interijer. Umjetnička trgovina The Frame televizora obogaćena je s više od 1400 dodatnih umjetničkih djela koje je odabrala struka, a najavljena su i poboljšanja i na The Frame, The Serif, The Sero, The Terrace, i The Premiere serijama televizora.

Više na CES 2021?

U okviru najave međunarodne tehnološke konferencije CES 2021 koja će se održati 11. siječnja, predsjednik Odjela za razvoj, Samsung Electronics, Sebastian Seung u svojoj najnovijoj objavi osvrnuo se što će Samsung pokazati na ovogodišnjem izdanju konferencije. „Na CES sajmu, Samsung će prikazati najnovije inovacije na području ekološki prihvatljivih rješenja, umjetnoj inteligenciji te personaliziranom iskustvu. Ovo nam je jedinstvena prilika ne samo da prebrodimo prošlu godinu, nego da stvorimo bolje normalno za svakoga svojim tehnologijama.“, najavio je Sebastian Seung.

Dostupnost ovisi o tržištu.