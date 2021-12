Samsung objavio novu verziju One UI-ja, donosi nekoliko dobrodošlih noviteta

Nova programska nadogradnja nudi veću razinu prilagodbe, ažurirane postavke privatnosti i još mnogo toga

Tvrtka Samsung Electronics službeno je predstavila operativni sustav One UI 4, koji će se premijerno pojaviti na Galaxy S21 seriji pametnih telefona uključujući Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra. Uz nove mogućnosti prilagodbe, značajke privatnosti i pristup konstantno rastućem Samsung ekosustavu, One UI 4 usmjeren je na pružanje naprednog korisničkog iskustva.

'Predani smo tome da pružimo samo najbolje svojim korisnicima, a One UI 4 ispunjava to obećanje najnovijim mogućnostima prilagođavanja i privatnosti. No, nećemo stati na tome. Uskoro će i ostali korisnici pametnih telefona i tableta biti u mogućnosti isprobati ovu nadogradnju za još bolje iskustvo našeg inovativnog Galaxy ekosustava.' rekao je Janghyun Yoon, izvršni potpredsjednik i voditelj odjela za softverske platforme u sklopu segmenta mobilnih komunikacija, Samsung Electronics.

Nove mogućnosti prilagođavanja

Nov One UI 4 omogućava opcije za prilagođavanje dizajna korisničkog sučelja prema vlastitim preferencijama, dozvolivši mijenjanje izgled svih elemenata sučelja od početnog zaslona do ikona, izbornika, tipki i pozadine. One UI 4 donosi i redizajnirane widgete s većom mogućnosti prilagodbe, kao i veći izbor emoji značajki, GIF-ova te stickera kojima se može lako pristupiti kroz sučelje.