Samsung i upday predstavili novu aplikaciju za eSports vijesti: Upoznajte Jaxon

Samsung i upday udružili su snage kako bi predstavili Jaxon, potpuno novu aplikaciju za eSports vijesti. Aplikacija obožavateljima eSportsa donosi najnovije eSports vijesti, kao i novosti o naslovima igara poput League of Legends, Dota 2, Fortnite, CS: GO i Valorant. Aplikacija Jaxon dostupna je za preuzimanje na Galaxy Store-u i Google Play trgovini

Uz vijesti i raznolik sadržaj, na Jaxonu će se moći pratiti najnoviji komentari, uzbudljive priče s utakmica te ekskluzivni intervjui o igrama koje mnogi vole, poput League of Legends, Fortnite, CS: GO, Dota2 i Valorant.

Scena eSportsa raste velikom brzinom, a privlači sve više mlađih obožavatelja. U 2021. godini eSports publika porasla je 8,7 posto na 474 milijuna, što je porast od 19 posto u odnosu na 2019. godinu. Ova će publika i dalje rasti s CAGR-om od 7,7 posto na 577,2 milijuna do 2024. godine

Kako bi korisnicima Jaxona približili akciju, Samsung i upday razmišljaju o partnerstvima s raznim izdavačima i igračima igara u „svemiru“ eSportsa. Nastavno na to, odabrani content influenceri, poput Medica (League of Legends), AndersOnFirea (CS: GO) i MitchMana (Valorant) će pojedinačno svakog mjeseca plasirati dva ekskluzivna videozapisa.

Korisnici imaju mogućnost prilagodbe vijesti, sadržaja i formata koji žele, prateći kanale svojih omiljenih igara. Uz trending prijenos koji objedinjuje najvažnije eSports vijesti u formatu cijelog zaslona te se fokusira na video sadržaje koji se mogu pratiti brzo, jednostavno i sigurno. Samo jednim potezom prsta, vrlo lako i jednostavno prebacuje se na kanale omiljenih igara gdje je u namjenskom feedu naveden odgovarajući sadržaj. Integrirana funkcija kalendara omogućuje navijačima provjeru početka sljedećih turnira, ili kada će sljedeće eSports zvijezde ponovno zaigrati.

Istoimeni svemirsko-tematizirani lik Jaxon još je jedna posebna značajka aplikacije, a namijenjen je davanju svježeg spina vijestima o igrama. Jaxon će biti središnji dio aplikacije i branda kao element dizajna, influencer na društvenim mrežama, autor, savjetnik i izvanmrežna osobnost. Jaxon će uvijek na duhovit i informativan način podijeliti svoje mišljenje o aktualnim eSports temama, kažu iz Samsunga.

'eSports je strast za mnoge naše korisnike. Aplikacijom Jaxon stvorili smo mjesto gdje se ljubitelji eSportsa prateći najnovije vijesti i sadržaje o igrama osiguravaju da nikada ne propuste trenutak s turnira ili igrača koje vole. Svi mi koji igramo Fortnite i League of Legends svjesni smo koje uzbuđenje stvaraju igre i turniri', izjavio je Benjamin Braun, direktor marketinga, Samsung Europe.

'Jaxon po prvi puta okuplja sve najnovije eSports vijesti i sadržaje u jednu besprijekornu aplikaciju, što znači da obožavatelji nikada neće propustiti ažuriranja svojih omiljenih eSports igara, turnira i igrača', tvrdi Peter Würtenberger, izvršni direktor updaya.