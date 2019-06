Samsung Galaxy A50 - džepu ugodan Android velikog ekrana i izdržljive baterije

Samsungov novi uređaj srednje klase nastoji se prilagoditi korisničkim prohtjevima te u tome uspijeva na nekoliko vrlo bitnih fronti

Kada kupujete telefon, a za to imate ograničen budžet, značajke postaju dosta važna stavka. Premda potrebe korisnika variraju, neke stvari su uvijek popularne – većina korisnika preferira veće ekrane, moćnije baterije i kvalitetnije kamere. Novi Samsung Galaxy A50 nastoji postići upravo to donoseći atraktivnu formu uparenu s probranim značajkama i vrlo pristojnom cijenom.

Kad smo već kod kamerica, spomenimo i one pozadinske. Samsung Galaxy A50 donosi pozadinsku kameru s čak tri objektiva (glavni objektiv od 25 megapiksela, ultraširoki objektiv od 8 megapiksela te konačno – dubinski senzor od 5 megapiksela) koje, premda ne dolaze ni blizu onima sa skupljih modela, pružaju jako dobro mobilno foto iskustvo u širokom rasponu situacija – od jakog do slabog osvjetljenja.

Ponešto o bateriji i performansama

Za dugotrajan rad smartfona odgovorna je impresivna baterija od 4000 mAH koja uz umjerenu učestalost korištenja pruža oko jedan i pol do dva dana korištenja prije spajanja na punjač, što je super ako se smatrate korisnikom koji voli iscijediti tih ekstra nekoliko sati iz uređaja prije nego što se s njim oprosti tijekom neminovnog punjenja.

Što se performansi tiče, one su upravo onakve kakve biste očekivali od uređaja srednje klase – intenzivni multitasking zahvaljujući Exynosu 9610 Octa malo zastajkuje, no ne dovoljno da bismo to nazvali razlogom za zaobilaženje. Igre rade brzo i izgledaju prekrasno, aplikacije ne zastajkuju i cijelo iskustvo zbog Samsungovog povale vrijednog launchera Samsung One UI ima onaj osjećaj iznimne glatkoće i dostupnosti.

Konačni dojmovi

No niti jedna navedena značajka nije bitna koliko sama cijena. Galaxy A50 košta između dvije i dvije i pol tisuće kuna, što je apsolutno stelarna cijena za uređaj koji dolazi s velikim ekranom, dobrom baterijom i trostrukom stražnjom kamericom. Ako želite nešto što seže prema flagship kategoriji, izgleda jako lijepo i, što je najvažnije, ne predstavlja izravni desant na vaš novčanik, A50 bi vas mogao obradovati.