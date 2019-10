Sad je i službeno: Djeca i tinejdžeri drastično više koriste mobitele, ovo su im tri najdraže aplikacije

Generacija koja je prva koja je u potpunosti odrasla u svijetu u kojem su mobilni uređaji i usluge sveprisutni uskoro bi brojnošću trebala nadmašiti milenijalce

Prema rezultatima istraživanja, tržišta generacije Z uglavnom rastu brže od onih u kojem su ljudi stariji od 25 godina. Po broju propadnika do kraja godine mogla bi nadmašiti starije pripadnike milenijalske generacije i dosegnuti 32 posto populacije.

Ta generacija je prva koja je u potpunosti odrasla u svijetu u kojem su mobilni uređaji i usluge sveprisutni. Samo u Sjedinjenim Državama ima utjecaja na 600 milijardi američkih dolara potrošnje godišnje.

Najpopularnije aplikacije

U tvrtci App Annie izmjerili su i koje aplikacije pripadnici generacije Z radije koriste nego druge. Pritom nisu pratili točno vrijeme provedeno u korištenju aplikacije, već su aplikacije indeksirali bilježeći omjer udjela korištenja određene aplikacije naspram ukupne populacije generacije Z koja koristi mobilni internet i aplikacije u danom tržištu. Istraživanje je obuhvatilo samo korisnike uređaja s operativnim sustavom Android.

Evo tri aplikacije koje su se našle na vrhu u kategorijama drušvenih mreža, zabave i kupovine.

Društvene mreže: Snapchat

Iako su u Instagramu i WhatsAppu u nekoliko navrata besramno pokrali neke od njihovih značajki, u Snapchatu i dalje uspijevaju privući na stotine milijuna korisnika. U istraživanju su isplivali na prvo mjesto kao najpopularnija društvena mreža u Japanu, Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji. Za uspjeh je uvelike zaslužna anonimna aplikacija za pitanja i odgovore YOLO, integrirana u njihovu značajku Story u svibnju ove godine.

Nihov suparnik TikTok također se visoko plasirao, ali nije toliko popularan u Japanu i Južnoj Koreji kao što je to slučaj sa Snapchatom.

Zabava: Twitch

S prosječno 15 milijuna dnevno aktivnih korisnika Twitch je najveća svjetska platforma za streaming igara. Na njoj su se do slave podigle zvijezde e-sporta poput Tylera 'Ninje' Blevinsa, a čak i američki predsjednik Donald Trump ima vlastiti kanal na njoj.

Twitch je zauzeo prvu poziciju na sedam od deset promatranih globalnih tržišta (Australija, Brazil, Francuska, Japan, Južna Koreja, Kanada, Njemačka i SAD), uglavnom zahvaljujući streamingu e-sporta i igara općenito.

Među pripadnicima generacije Z također je popularan i Netflix.

Kupovina: Wish

Poznata po neobičnim i raznovrsnim oglasima za proizvode, trgovina Wish najpopularnija je u četiri od deset promatranih tržišta (Australija, Kanada, SAD i Velika Britanija), što može zahvaliti intenzivnijem fokusiranju na cijene no što je to slučaj s konkurencijom poput Amazona, piše Business Insider.