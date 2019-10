Netko je snimio vašu objavu? Ova mreža će vas obavijestiti o tome

Aplikacija odnedavno može objavijestiti korisnika ako netko drugi odluči snimiti sliku njegovog objavljenog sadržaja

Drugim riječima, ako baš morate uslikati screenshot ekrana, vodite računa o tome da će to znati i osoba koju ste 'uslikali'. Naravno, ovo ne vrijedi za apsolutno sve značajke Snapchata, već za one najbitnije: fotografije , videe , razgovore i priče .

Privatnost i pravo na vlasništvo nad podacima glavne su teme modernog života na webu, a tome svemu doprinosi i Snapchat sa značajkom koja prepoznaje kada netko snimi sliku. Ona u slučaju snimanja šalje poruku osobi koju ste 'uslikali' u kojoj nju ili njega obavještava o vašem djelu - htjeli to vi ili ne .

Budite pošteni

Ako snimate fotografiju ili video, dobit ćete notifikaciju, a razgovor će napisati 'You took a screenshot!' u vašem chatu te će obavjestiti autora objave da ste to napravili. Ako želite zadržati dozu diskrecije, morat ćete zaobići ovaj sigurnosni sustav. Premda se ne slažemo s ovom praksom i smatramo da ponovna objava snimljenog sadržaja u skoro svim okolnostima nije pošten potez, postoje situacije u kojima je diskrecija pri snimanju nužna.

Također - samo zato jer možete snimati sliku na Snapchatu bez znanja autora, ne mora značiti da to morate.

Najjednostavnija metoda je korištenjem drugog uređaja za snimanje slike - uzmete drugi telefon ili tablet i samo fotografirate ekran. Za veću rezoluciju možete 'mirrorati' Snapchat s Androida ili iPhonea na prikaz razčunala i nakon toga snimiti sliku na samom računalu, predlaže Business Insider.