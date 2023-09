Sad i Lenovo ima vlastitu igraću konzolu, pogledajte kako izgleda

Legion Go njihov je prvi uređaj te vrste i bit će dostupan od listopada ove godine po početnoj cijeni od 699 američkih dolara.

Uređaj crne boje je s kontrolerima je dimenzija 299 puta 131 puta 41 milimetar i težak 854 grama. Izgleda kao križanac Nintendovog Switcha i Asusovog ROG Allyja.

Opremljen je zaslonom dijagonale 8.8 inča (22,3 centimetara) i razlučivosti QHD Plus (2.560 puta 1.600 piksela), uz frekvenciju osvježavanja do 144 Hz i svjetlinu do 500 nita.

Pod haubom su AMD-ov procesor Ryzen Z1 Extreme, podržan s grafičkim čipom AMD RNDA i 16 gigabajta radne memorije te do jednog terabajta memorije za pohranu.