S jednim punjenjem baterije do 21 dan korištenja: Upoznajte Huawei Watch 3 Pro

Stalno punjenje svih naših elektroničkih uređaja postalo je ritual digitalne ere. Iako je to gotovo podsvjesna radnja, s vremena na vrijeme ipak se nađemo s ispražnjenim pametnim telefonom ili laptopom

To bi moglo biti posebno frustrirajuće s pametnim satom no, s novom Huawei Watch 3 serijom ne trebate brinuti. Zahvaljujući patentiranoj dual-core tehnologiji, Huawei Watch 3 Pro može izdržati i do tri tjedna. Osim toga, ako je potrebno, sat se može napuniti u roku od nekoliko minuta.

Ostanite povezani do 3 tjedna!

Vikend izvan grada ili dug dan ispunjen sastancima i putovanjem na posao. Mnogi od nas našli su se u situaciji kada su za napajanje svojih uređaja morali nositi punjač ili powerbank. Za dobre performanse potrebna je velika potrošnja energije. Snažni procesor, istovremeno otvoreno mnogo aplikacija, funkcionalnosti povezivanja i svijetli zaslon – sve to jako troši bateriju. Sve su to željene funkcije koje se očekuju od vrhunskog pametnog sata, međutim, ove funkcionalnosti troše i jako puno energije pa u prosjeku tipični satovi izdrže tek nekoliko sati bez punjenja. Srećom, Huawei nudi uređaj s kojim ćete biti povezani na najpraktičniji način - bez previše brige o razini baterije kada napuštate kuću.

Huawei Watch 3 podržava do 3 dana trajanja baterije u pametnom načinu rada i do 14 dana u režimu izuzetno dugog trajanja baterije, dok Huawei Watch 3 Pro može postići do 5 dana duljeg trajanja baterije u pametnom načinu rada i zapanjujući broj od 21 dana u ultra dugom načinu rada baterije. Zahvaljujući ovom nevjerojatnom postignuću, možemo se kretati bez nošenja punjača i prijenosnih baterija koje nepotrebno zauzimaju prostor u našim torbama ili džepovima.