Rimčeva tvrtka za robotaksije započinje s testiranjem: Evo kako će to izgledati

'U P3 smo potpuno fokusirani na pokretanje usluge urbane mobilnosti koju razvijamo i to u Zagrebu kao prvom gradu. Kako bismo to ostvarili, u iduće dvije godine provest ćemo različita testiranja tehnologije i naše buduće usluge na zagrebačkim cestama, uvijek na vrlo siguran i kontroliran način. To je kompleksan i zahtjevan proces koji se sastoji od više faza. Prikupljanje podataka i mapiranje ulica je samo jedna od njih.

Sve te aktivnosti su uobičajene i potrebne kako bi naša usluga urbane mobilnosti bila sigurna za buduće korisnike i sve građane. U ovoj fazi testiranja vozila neće prometovati autonomno niti je to njihov cilj. Vozila su namijenjena isključivo za prikupljanje podataka o prometnom okruženju i infrastrukturi, uz poštivanje najviših standarda zaštite privatnosti sudionika u prometu', izjavio je Marko Pejković, glavni izvršni direktor Project 3 Mobilityja.