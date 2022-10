Razmišljate o novom poslu u IT-ju? Evo što se ovog tjedna nudi na domaćem tržištu rada

Ako tražite novo radno mjesto, na pravom ste mjestu. U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled atraktivnih oglasa za radna mjesta u IT sektoru

Imaš iskustva u project management-u i agilnim metodologijama? Poznaješ i razumiješ principe SDLC-a i product management-a? Nemaš problema s izazovima te voliš razmišljati 'out of the box'? Ako se pronalaziš u gore navedenom, Littlecode je tim za tebe! Trenutno zapošljavaju Project Manager-a (m/ž), imaju urede u Splitu i Zagrebu, a novim kolegama nude mogućnost rada iz ureda, hibridnog i fully remote rada, 24 dana godišnjeg, budžet za usavršavanje, bonuse za osobno napredovanje i profesionalni razvoj te druge benefite koje će ti otkriti tijekom razgovora. Javi im se do 17. studenog.

Ericsson Nikola Tesla Grupa okuplja preko 3500 zaposlenika, većinu iz STEM područja. Kako bi dodatno osnažili svoj zagrebački tim, trenutno zapošljavaju na radnom mjestu: 5G Core Solution Integrator/Architect (m/ž). Njihova ponuda uključuje priliku za rad u inspirativnom radnom okruženju u kojem možeš razvijati svoju karijeru, godišnje nagrade u skladu s poslovnim uspjehom i individualnim doprinosom, poticajne bonuse, redovite liječničke preglede i fleksibilno radno vrijeme. Svoj životopis im pošalji do 9. studenog.