Preveliki za ormarić: Ikea je pronašla rješenje za masivne konzole nove generacije

Poznati švedski proizvođač namještaja u dućane je počeo ubacivati kartonske modele PlayStationa 5 i Xboxa Series X, a razlog je - njihova veličina

Modeli na sebi imaju napisane točne dimenzije i natpis 'Koja Ikejina polica za uređaje može pohraniti moju novu smiješno veliku gejming konzolu?' (Which Ikea media storage unit will be able to fit my new, meme-ishly oversized, gaming console?).