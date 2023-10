Preopasni za korištenje: Neobični skate s jednim kotačem odlazi iz prodaje

Povlačenje dolazi godinu dana nakon što se Future Motion osvrnuo na pozive CPSC-a na povlačenje i ustvrdio da je testirao i nije pronašao ništa loše s Onewheelsima. U to je vrijeme tvrtka izdala priopćenje za javnost u kojem se usprotivila CPSC-u i nazvala izjave agencije 'neopravdanima i alarmantnima'.

Za prve korisnike, međutim, CPSC i Future Motion predlaže da prestanu koristiti i vrate originalne Onewheel i Onewheel Plus.

Future Motion unatoč ovome ipak kreće s dobrovoljnim opozivom. Tvrtka od vlasnika traži da prestanu koristiti svoje Onewheele dok ne poduzmu odgovarajuće mjere. Za novije Onewheel GT, Onewheel Pint X, Onewheel Pint i Onewheel Plus XR rješenje je ažuriranje softvera s novim sustavom upozorenja.

Do nekih je padova došlo zbog kvara Onewheel skejtborda nakon što su gurnuti do određenih granica. Onewheel GT, Onewheel Pint X, Onewheel Pint i Onewheel Plus XR primit će ažuriranje firmvera koje će dodati novo upozorenje 'Haptic Buzz' - povratnu informaciju koju vozači mogu osjetiti i čuti kada vozilo uđe u stanje pogreške, kada je baterija pri kraju ili se približava ograničenjima te treba usporiti.



'Ovo je ažuriranje kulminacija višemjesečnog rada s CPSC-om', stoji na web stranici za opoziv. Prošlog je studenog Future Motion nazvao upozorenje CPSC-a o Onewheelsu 'obmanjujućim', ali je naveo da će 'raditi na poboljšanju razumijevanja CPSC-a o tehnologiji samobalansirajućih vozila i nastojati surađivati s agencijom kako bi se poboljšali sigurnost vozača'.



Kako bi instalirali ažuriranje, vlasnici moraju povezati svoje Onewheel uređaje s pratećom aplikacijom i pokrenuti ažuriranje firmvera.



Kupci koji su skate kupili nedavno mogu dobiti 'razmjerni kredit od 100 dolara za kupnju nove ploče'. Kredit će se izdati tek nakon što vlasnici potvrde da su se riješili starog modela, objašnjava Verge.